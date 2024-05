Pewne zwycięstwo Barcelony. Robert Lewandowski otworzył wynik meczu

Gospodarze bardzo szybko wyszli na prowadzenie, bo już w trzeciej minucie gry. Lamine Yamal miękko dośrodkował piłkę w pole karne. Tam znalazł się Lewandowski. Polski napastnik przyjął futbolówkę klatką piersiową i strzałem z woleja pokonał Stole Dimitrievskiego. Najlepsze szanse na podwyższenie prowadzenia Barcelona miała tuż przed przerwą, ale brakowało jej skuteczności. Piłkarze Xaviego Hernandeza zeszli na przerwę z jednobramkową przewagą.

Po zmianie stron niespodziewanie to goście częściej stwarzali sobie sytuacje podbramkowe. W 58. minucie gry świetną szansę zmarnował Alvaro Garcia. Chwilę później Barcelona odpowiedziała mocnym strzałem z dystansu Fermina Lopeza. Uderzenie z trudem obronił Dimitrievski. Kluczowe dla losów meczu okazały się zmiany przeprowadzone w 62. minucie gry. Wtedy na plac gry weszli m.in. Pedri i Joao Felix.

Warto jednak wspomnieć, że Rayo dwukrotnie mogło jeszcze doprowadzić do wyrównania, ale ostatecznie piłka nie znajdowała drogi do bramki Marca-Andre ter Stegena. W końcu w 72. minucie meczu do głosu doszła Barcelona. Kapitalną indywidualną akcją popisał się Felix. Bramkarz ekipy gości odbił piłkę przed siebie po strzale Portugalczyka. W polu karnym zgarnął ją Pedri, który zdobył bramkę na 2:0.

180 sekund później było już 3:0. Tym razem Pedri z zimną krwią wykorzystał sytuację "sam na sam" z bramkarzem. W tej akcji warto wyróżnić znakomite podanie Ronalda Araujo. To była kropka nad "i". Więcej goli w Barcelonie nie zobaczyliśmy. "Duma Katalonii" zapisała na swoim koncie trzy punkty.

FC Barcelona - Rayo Vallecano 3:0 (1:0)

Bramki: Lewandowski 3, Pedri 72, 75