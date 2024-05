"Pasy" zgromadziły do tej pory 36 punktów i zajmują piętnaste, czyli ostatnie „bezpieczne” miejsce. Ich przewaga nad znajdującą się już w strefie spadkowej Koroną wynosi 4 "oczka" . W przypadku porażki kielczan w sobotnim spotkaniu u siebie z Ruchem problem utrzymania Cracovii zostanie rozwiązany, ale każdy inny wynik pozostawi niepewność. Dlatego podopieczni starcie z mistrzami Polski traktują, jak "mecz o życie".

"Musimy przede wszystkim patrzeć na siebie i pracować nad swoja tożsamością, żeby nasz zespół był w stanie funkcjonować na odpowiednim poziomie. To dla nas bardzo istotne. Oczywiście łatwo się o tym mówi, a trudniej wdraża w życie, natomiast ważne jest, aby był w zespole gen zwycięstwa" – wyjaśnił trener Kroczek.

Krakowscy kibice ostatnio przeżywają ogromną huśtawkę nastrojów patrząc na formę swojej drużyny, która potrafiłarozgromić u siebie Górnika Zabrze 5:0, a tydzień później bez walki przegrać 0:4 ze Śląskiem we Wrocławiu.

"Jeśli przegraliśmy mecz, to trzeba się zastanowić co do tego doprowadziło. Tak samu jest w przypadku zwycięstwa. Mamy swoje wnioski i przemyślenia, nie zawsze daje się wygrywać. Nie szukamy żadnych wymówek. Przed nami kolejne spotkanie i chcemy być do niego jak najlepiej przygotowani" – zapewnił trener Kroczek.

Sytuacja kadrowa Cracovii jest niezła. Zabraknie jedynie Karola Knapa, który pauzuje na żółte kartki oraz Arrtu Hoskonena, który już od dłuższego czasu leczy kontuzję.

Raków nie ma już szans na obronę mistrzowskiego tytułu, ale wciąż liczy się w walce o miejsce na podium, które zagwarantuje start w Lidze Konferencji. Częstochowianie, po serii słabszych występów, zanotowali ostatnio zwyżkę formy wygrywając u siebie 2:1 z Pogonią Szczecin.

"Raków ma też swoje problemy. Widać to w przekroju całego sezonu. Osiągnęli bardzo duży sukces awansując do fazy grupowej Ligi Europy. Później miało to wpływ, jak ten zespół funkcjonował w lidze. Jest to zespół zorganizowany, który ma swoje zasady bez względu na to z kim gra. Pomimo tego rywale pokazali, że potrafią z tym zespołem zdobywać punkty. Raków ma swoje braki i postaramy się je wykorzystać" - zadeklarował szkoleniowiec "Pasów".

Niedzielny mecz w Krakowie rozpocznie się o godz. 12.30. W poprzednim spotkaniu tych drużyn w Częstochowie padł remis 1:1.

