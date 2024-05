Trener piłkarzy Legii Goncalo Feio przyznał przed wyjazdowym spotkaniem 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Wartą Poznań, że rywal będzie bardzo wymagający. "Doskonale wiemy, co ten mecz dla nas znaczy" - przyznał. Warszawski zespół walczy o udział w rozgrywkach UEFA, a Warta - o utrzymanie w lidze. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek liderem tabeli jest Jagiellonia Białystok - 59 pkt, przed Śląskiem Wrocław - 57 i właśnie Legią - 53. Stołeczna drużyna nie ma już szans na mistrzostwo, ale bardzo realne na utrzymanie miejsca na podium i - co się z tym łączy - udział w europejskich pucharach.

"Wyjeżdżamy z pełną świadomością tego, co niedzielny mecz dla nas znaczy. Niedawne zwycięstwo nad Lechem nabierze znaczenia, jeżeli dokończymy swoją pracę w pozostałych kolejkach. Chcemy wygrać z Wartą i Zagłębiem Lubin, aby wywalczyć udział w europejskich pucharach, bez oglądania się na innych" - powiedział Feio podczas piątkowej konferencji prasowej.

Warta zajmuje 13. miejsce z dorobkiem 37 punktów i jeszcze nie jest pewna utrzymania w lidze, choć już bardzo blisko. Ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

"Spodziewam się spotkania ze zmotywowaną drużyną. Warta jest agresywna, ma swój styl, charakterystyczne podejście do gry w obronie. Piłkarze tego zespołu podejmują wiele pojedynków, co ich wyróżnia na tle ligi. Po stracie piłki Warta reaguje bardzo szybko i zagęszcza te strefy. To będzie bardzo wymagający przeciwnik. Musimy pokazać najlepszą wersję siebie, aby zdobyć trzy punkty" - podkreślił trener Legii.

Feio nawiązał również do tego, że w ekipie Warty zabraknie kontuzjowanego słowackiego napastnika Adama Zrelaka.

"W ostatnim meczu doznał urazu, który może uniemożliwić mu grę przeciwko nam. To wartościowy piłkarz. Ale Warta wyjdzie na boisku w jedenastu, mając swój plan. Jej determinacja na mecz z Legią będzie duża. Wierzę, że my też będziemy przygotowani najlepiej jak to możliwe" - zapowiedział szkoleniowiec.

