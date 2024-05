Wysokie zwycięstwo Trefla Sopot w półfinale

Gospodarze świetnie weszli w to spotkanie, a szczególnie aktywny był Bendek Varadi. Po kolejnych akcjach Węgra różnica wzrosła do ośmiu punktów. Dopiero później zaczęli na to reagować Łukasz Kolenda i Artiom Parachowski. Ostatecznie dzięki zagraniom Jakuba Schenka oraz Paula Scruggsa po 10 minutach było 18:11. Następne rzuty Kolendy zmniejszały straty przyjezdnych do pięciu punktów w drugiej kwarcie. Ekipa trenera Żana Tabaka szybko ponownie opanowała sytuację. Po serii 8:0 i trafieniu Varadiego różnica wzrosła aż do 13 punktów. WKS Śląsk już nie mógł nawiązać rywalizacji w tym fragmencie spotkania. Po kontrze wykończonej przez Schenka prowadzenie wynosiło nawet 19 punktów. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:24.

Trzecia kwarta niewiele zmieniała - sopocianie ciągle byli drużyną lepszą i to zarówno w ataku, jak i w obronie. Krok po kroku powiększali przewagę, co było możliwe po trafieniach Benedeka Varadiego i Mikołaja Witlińskiego. Pojedyncze odpowiedzi Angela Nuneza i Sauliusa Kulvietisa to w tym momencie zdecydowanie za mało. Ostatecznie po 30 minutach było 58:38. Ostatnia część meczu ciągle była pod kontrolą drugiej drużyny sezonu zasadniczego. W pewnym momencie co prawda zespół trenera Miodraga Rajkovicia zbliżył się na 15 punktów, ale już na więcej gospodarze nie chcieli pozwolić. Swoje trafienia dokładał też Jarosław Zyskowski, a po rzutach wolnych Schenka Trefl zwyciężył 78:54.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Jarosław Zyskowski z 15 punktami. Łukasz Kolenda zdobył dla gości 10 punktów.

Trefl Sopot - Śląsk Wrocław 78:54 (18:11, 23:13, 17:14, 20:16)

Trefl Sopot: Jarosław Zyskowski 15, Benedek Varadi 13, Paul Scruggs 10, Jakub Schenk 9, Geoffrey Groselle 9, Aaron Best 8, Mikołaj Witliński 8, Andy Van Vliet 4, Jakub Musiał 2, Miłosz Toczek 0, Filip Gurtatowski 0.

Śląsk Wrocław: Łukasz Kolenda 10, Jakub Nizioł 7, Daniel Gołębiowski 7, Arciom Parachouski 6, Angel Nunez 4, Hassani Grevett 4, Marek Klassen 4, Dusan Miletic 4, Saulius Kulvietis 4, Aleksander Wiśniewski 2, Mateusz Zębski 2.

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 1-0 dla Trefla. Drugi mecz we wtorek w Sopocie.

plk.pl