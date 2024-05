Zwycięstwo Verstappena na torze Imola

Obrońca tytułu i lider klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły 1 Holender Max Verstappen z teamu Red Bull wygrał w niedzielę na torze Imola wyścig o Grand Prix Emilii-Romanii, siódmą rundę cyklu. To jego 59. w karierze zwycięstwo, a piąte w tym sezonie.

Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Lando Norris z McLarena - strata 0,725 s, a trzeci był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari - strata 7,916.

To był pierwszy wyścig na Imoli po dwuletniej przerwie. W 2023 roku imprezę odwołano z powodu powodzi w Emilii-Romanii. Dwie poprzednie edycje także wygrał Verstappen.

Holender przed startem nie krył, że po tym, gdy tydzień temu w Miami nie udało mu się stanąć na najwyższym stopniu podium, a zwyciężył Norris, tym razem będzie chciał sobie i swoim kibicom poprawić nastrój. Uczynił to już w sobotę, gdy był najszybszy w starciu o pole position. W niedzielę po starcie Verstappen obronił się przed atakiem Norrisa i prowadził praktycznie od startu do mety.

Pozycję lidera stracił tylko po 26. okrążeniu, gdy zmienił opony i wrócił na tor na czwartej pozycji. Kilka minut później wrócił na czoło wyścigu, gdy inni rywale także musieli się zameldować w pit stopie.

W połowie dystansu (przejechano 63 okrążenia) na świeżych oponach Verstappen zaczął odjeżdżać drugiemu Norrisowi i uzyskał nad nim pięć, a później prawie osiem sekund przewagi. I gdy wydawało się, że bez problemów dojedzie jako lider do mety, Norris przyspieszył i powoli zaczął zmniejszać stratę do mistrza świata. Z kolei Holender coraz częściej narzekał przez radio na opony, sygnalizował, że tracą przyczepność, że nie może już szybciej jechać.

Na 10 okrążeń przed metą Norris miał już mniej niż cztery sekundy straty do lidera, a na trzy kółka przed końcem wyścigu dzieliła ich już tylko sekunda. Brytyjczyk czekał na błąd rywala, aby go dopaść. Ale Holender nie dał się sprowokować i do mety dojechał jako pierwszy. Norris stracił tylko 0,725 s.

Za plecami tej dwójki jechał Leclerc. Monakijczyk w połowie dystansu także przyspieszył i w pewnym momencie tracił do drugiego Brytyjczyka już około sekundy. Ale później - na 49. okrążeniu - kierowca Ferrari spóźnił hamowanie przed zakrętem i wpadł na trawę. Zanim wrócił na tor, stracił trzy sekundy i później już nie był w stanie tego odrobić.

Verstappen odniósł 59. zwycięstwo w karierze i umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji sezonu. Natomiast Norris, który 5 maja wygrał wyścig w Miami odnosząc pierwsze zwycięstwo w 110. starcie w karierze, potwierdził, że jest w wyśmienitej dyspozycji i może być głównym rywalem Holendra w walce o tytuł.

Następna ósma runda mistrzostw świata F1 - wyścig o Grand Prix Monako na ulicznym torze w Monte Carlo - odbędzie się 26 maja.

Wyniki:

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:25.25,252

2. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Mercedes) strata 0,725 s

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 7,916

4. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 14,132

5. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/Ferrari) 22,325

6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 35,104

7. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 47,154

8. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) 54,776

9. Lance Stroll (Kanada/Aston Martin-Mercedes) 1.19,556

10. Yuki Tsunoda (Japonia/Racing Bulls-Red Bull) 1 okrążenie

Klasyfikacja generalna MŚ F1 (po 7 z 24 wyścigów):

1. Verstappen 161 pkt

2. Leclerc 113

3. Perez 107

4. Norris 101

5. Sainz 93

6. Piastri 53

Klasyfikacja konstruktorów:

1. Red Bull 268 pkt

2. Ferrari 212

3. McLaren 154

PAP