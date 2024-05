Liverpool ogłosił nazwisko następcy Jurgena Kloppa

Holenderski szkoleniowiec przybywa po trzech sezonach w Feyenoordzie, w których wygrał Eredivisie, Puchar Holandii i dotarł do finału Ligi Konferencji. Czeka go duże wyzwanie, gdyż trafił do klubu o dużych tradycjach. Liverpool jest sześciokrotnym triumfatorem Ligi Mistrzów i 19-krotnym mistrzem Anglii.

Klopp poprowadził swój ostatni mecz na stanowisku trenera dla Liverpoolu w niedzielę po dziewięciu latach pracy na Anfield, w których zdobył m.in. tytuły - Ligi Mistrzów w 2019 roku i pierwszą Premier League klubu od 30 lat.

Holenderski trener nie ma doświadczenia poza ojczyzną, gdzie prowadził także Cambuur i AZ Alkmaar. Slot jako piłkarz grał w barwach zespołów: Zwolle, NAC Breda, Sparta Rotterdam i PEC Zwolle, zanim zawiesił buty na kołku w 2013 roku.

45-letni Slot przybywa do Liverpoolu, który w tym sezonie zdobył Puchar Ligi, odpadł w ćwierćfinale Pucharu Anglii i półfinale Ligi Mistrzów oraz zajął trzecie miejsce w Premier League, zdobywając prawo do gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

BS, PAP