Aż włos się jeży. Wstrząsająca historia z dzieciństwa Leona. Wyszła na jaw po latach

Wilfredo Leon urodził się w Santiago de Cuba 31 lipca 1993 roku. Jego ojczyzna była wówczas krajem zacofanym, izolowanym i biednym. Do dziś standardy życia na wyspie znacząco odbiegają od tych znanych Zachodowi, ale pomimo tego sytuacja jest znacznie lepsza niż 30 lat temu.

ZOBACZ TAKŻE: Jest decyzja klubu PlusLigi! Polski siatkarz zagra tam w przyszłym sezonie

Leon, który od dziecka przejawiał talent do siatkówki, musiał wykazywać się ogromnym samozaparciem, aby realizować swoje sportowe marzenia. Na Kubie nie było mowy o komfortowych warunkach treningu. - Wilfredo musiał codziennie pokonać kilka kilometrów, by dotrzeć na trening. Albo przynieść wodę ze studni do pokoju w internacie, nawet jeśli na zewnątrz panował niemożliwy do wytrzymania upał. Wiele historii, jakie opowiadał mi ze swojego dzieciństwa, było wprost nie do wyobrażenia. Kiedy ich słuchałam, miałam łzy w oczach - powiedziała w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet" Małgorzata Leon, żona zawodnika.

Kobieta opowiedziała też o kontrowersyjnych metodach jednego z trenerów Leona, pod okiem którego reprezentant Polski pracował w szkole sportowej w Hawanie. - Tamtejsze szkolenie miało wręcz elementy musztry wojskowej. Kiedyś opowiadał mi o trenerze, który w "ciekawy" sposób chciał sprawdzić siłę mięśni swoich zawodników. Ci mieli położyć się na ziemi, napiąć brzuchy, a trener po prostu przechadzał się po nich. Mięśnie nastolatka musiały napiąć się na tyle, by utrzymać ciężar dorosłego faceta! - relacjonowała żona siatkarza.

Wilfredo Leon sześć ostatnich lat spędził w Perugii. W nowym sezonie będzie natomiast występował w PlusLidze. Jego nowym klubem ma być Bogdanka LUK Lublin, choć wciąż czekamy na oficjalne potwierdzenie tego transferu.