Gwiazdor Realu Madryt ogłosił. To koniec jego kariery

Toni Kroos to jeden z najlepszych środkowych pomocników ostatnich lat na świecie. Niemiec w 2014 roku trafił do Realu Madryt i stał się filarem tej drużyny. W barwach "Królewskich" wywalczył cztery puchary Ligi Mistrzów, pięć Klubowych Pucharów Świata, cztery Superpuchary Europy, cztery mistrzostwa LaLigi, cztery Superpuchary Hiszpanii i jeden raz Copa del Rey.

34-latek nadal cieszy się zaufaniem trenera Carlo Ancelottiego, ale sam uznał, że czas pożegnać się z futbolem. - Ten sezon jest jednym z najlepszych, jakie rozegrałem i myślę, że to bardzo dobry moment, by odejść. Tak, bo zawsze chciałem tego, że kiedy za kilka lat będziecie rozmawiać o Tonim Kroosie, to będziecie wspominać to, jak odszedłem. Chciałem to zrobić na poziomie, jaki prezentuję teraz i zawsze to mówiłem: kiedy odejdę z Realu, odejdę z futbolu. Zawsze mówiłem, że karierę chcę zakończyć tu w Madrycie. To się właśnie wydarzy - powiedział Toni Kroos w swoim podcaście, cytowany przez stronę realmadryt.pl.

W barwach Realu Niemiec może rozegrać jeszcze maksymalnie dwa mecze - w sobotę ligowy przeciwko Betisowi i 1 czerwca w finale Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund. Później pomocnik wyruszy na zgrupowanie reprezentacji, która zagra na Euro 2024.

Po zakończeniu turnieju - którego Niemcy są gospodarzami - Kroos zakończy karierę. Piłkarz zapewne zrobi wszystko, aby pożegnać się z kadrą narodową zdobyciem tytułu mistrza Europy. W swoim dorobku ma już natomiast Puchar Świata, który nasi zachodni sąsiedzi wywalczyli w 2014 roku w Brazylii.