Jak można wkupić się do siatkarskiej reprezentacji Polski? "Jest tylko jeden sposób"

W kadrze powołanej przez selekcjonera siatkarskiej reprezentacji Polski na pierwszy turniej Ligi Narodów w tym sezonie znalazło się kilku zawodników, którzy do tej pory nie mieli wielu okazji do występów w biało-czerwonych barwach. Czy nowi kadrowicze zaaklimatyzowali się już w drużynie narodowej?

- Jest tylko jeden sposób, żeby wkupić się do naszej drużyny - ciężko pracować na treningach. Chłopaki robią to od pierwszego dnia i nie można im nic zarzucić. To wystarczy na dobrą aklimatyzację w drużynie. Nie jest tajemnicą, że od kiedy Nikola przejął reprezentację, ciężka praca jest rzeczą, która występuje u nas codziennie. Nieważne, czy chodzi o trening, czy o mecz - zawsze dajemy z siebie maksa. Do tej pory jeszcze nikt się z tego nie wyłamał i sądzę, że tak już zostanie - powiedział Jakub Kochanowski w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.

Reprezentant Polski zdradził także, jak wyglądają treningi z Nikolą Grbiciem.

- Trenerowi zdarza się nas "ochrzaniać" nawet często. To jest coś, co powoduje, że rozwijamy się z dnia na dzień. Postępy w treningu widać gołym okiem właśnie dlatego, że trener wymaga od nas bardzo dużo - przyznał.

Już niedługo Polacy rozpoczną zmagania w Lidze Narodów. Biało-Czerwoni swój pierwszy mecz rozegrają w Antalyi, gdzie zmierzą się z Amerykanami. Pojawia się jednak obawa, że siatkarze myślami wybiegają już w przyszłość do zbliżających się wielkimi krokami igrzysk olimpijskich.

- Trener już od bardzo dawna wpaja nam, że musimy każdy trening wykonywać na maksa, wygrywać każde spotkanie i zbliżać się do triumfu w każdych rozgrywkach, w których bierzemy udział. Wątpię, czy ktoś wybiega myślami w przód do następnych turniejów czy już do igrzysk olimpijskich. Wszyscy są raczej myślami tutaj w Turcji - podsumował Kochanowski.

Transmisja meczu siatkarzy Polska – USA w środę 22 maja o godzinie 18.50 Polsacie Sport 1, TV4 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 rozpocznie się o godzinie 17.00.