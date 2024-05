Powtórzyli "nierealny" mecz! Arcytrudne zadanie Śląska Wrocław

Trochę lepiej to spotkanie rozpoczęli goście, którzy po trafieniu Hassaniego Gravetta byli lepsi o trzy punkty. Szybko tę sytuację zmieniał jednak Aaron Best. Spotkanie było cały czas bardzo wyrównane, a obie drużyny miały problemy, żeby przebić się przez defensywę. Ostatecznie dzięki trafieniu Dusana Mileticia po 10 minutach było jednak 17:21.

W drugiej kwarcie do głosu doszli znowu sopocianie - po rzutach Besta i Van Vlieta wracali na prowadzenie. Angel Nunez świetnie na to reagował, przez co zespół z Wrocławia ciągle był w grze. Nadal nie do zatrzymania był jednak Best - po jego kolejnym zagraniu różnica wzrosła aż do 10 punktów! Później trójkę dołożył jeszcze Jarosław Zyskowski. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 44:33.

W trzecią kwartę ekipa trenera Żana Tabaka weszła z dużą energią, a po trójce Benedeka Varadiego różnica wynosiła aż 19 punktów. WKS Śląsk nie potrafił teraz nawiązać rywalizacji, całkowicie zatrzymując się w ofensywie. Z kolei dzięki zagraniom Jarosława Zyskowskiego i Geoffreya Groselle'a przewaga wynosiła nawet 25 punktów. Po 30 minutach było 70:43.

W kolejnej części meczu drużyna trenera Miodraga Rajkovicia nie potrafiła niczym zaskoczyć rywali. Sopocianie utrzymywali wysokie prowadzenie, w czym pomagali Mikołaj Witliński oraz Jakub Schenk. Po kolejnej akcji tego pierwszego różnica wzrosła do 28 punktów. Ostatecznie Trefl zwyciężył 88:70.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Aaron Best z 18 punktami, 5 zbiórkami i 3 asystami. Po 13 punktów dla gości zdobyli Angel Nunez i Hassani Gravett.

ORLEN Basket Liga - 1/2 finału

Trefl Sopot - Śląsk Wrocław 88:70 (17:21, 27:12, 26:10, 18:27)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 2-0

Trefl: Aaron Best 18, Jarosław Zyskowski 14, Andy Van Vliet 11, Geoffrey Groselle 10, Jakub Schenk 9, Benedek Varadi 8, Auston Barnes 6, Mikołaj Witliński 6, Paul Scruggs 3, Filip Gurtatowski 3, Jakub Musiał 0, Miłosz Toczek 0;

Śląsk: Angel Nunez 13, Hassani Grevett 13, Marek Klassen 11, Dusan Miletic 10, Saulius Kulvietis 7, Daniel Gołębiowski 6, Łukasz Kolenda 4, Arciom Parachouski 2, Jakub Nizioł 2, Kuba Piśla 2, Oskar Hlebowicki 0.

