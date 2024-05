To już pewne. Reprezentant Polski odchodzi z zespołu

Rozbiór PGE GiEK Skry Bełchatów trwa. Co rusz z zespołem żegna się któryś z zawodników, a nowiny ogłaszane są bardzo powoli. We wtorek przyszedł czas na kolejne rozstanie - tym razem z Bartłomiejem Lipińskim.

W zakończonych niedawno rozgrywkach PlusLigi Skra zagrała poniżej oczekiwań. I choć do awansu do fazy play-off zabrakło niewiele, to jednak wielokrotni mistrzowie Polski w niej nie wystąpili, zajęli bowiem dziewiąte miejsce. A to przesądziło o nieprzedłużeniu umowy z włoskim szkoleniowcem i zakontraktowaniu nowego - Gheorghe Cretu.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarski obieżyświat wraca do Polski. Właśnie objął znany klub

W koncepcji Rumuna nie znalazło się najwidoczniej miejsce dla Bartłomieja Lipińskiego. Przyjmujący po roku spędzonym w Bełchatowie postanowił zmienić drużynę. Od przyszłego sezonu ma bronić barw Exact Systems Hemarpolu Częstochowa.

- Bartłomiej był bardzo istotną częścią naszej drużyny i miał ogromny wpływ na pozytywną atmosferę w zespole. Dziękujemy mu za to i za jego profesjonalizm we współpracy - powiedział Tomasz Koprowski, wiceprezes Skry.

Bełchatowianie zdążyli już przywitać "następcę" Lipińskiego. W poniedziałek ogłoszono, że nowym zawodnikiem dziewięciokrotnych mistrzów Polski będzie David Dinculescu. Niespełna 20-letni zawodnik z Rumunii był jednym z najlepiej punktujących zawodników rodzimej ligi. W ubiegłym sezonie zdobył 421 punktów.