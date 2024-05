Samsonowa, by awansować do drugiej rundy, musiała pokonać Czeszkę Barbarę Krejcikową, a Fernandez Rosjankę Anastazję Potapową. Obie potrzebowały trzech setów, by uporać się ze swoimi rywalkami.

We wtorkowym starciu za faworytkę uchodzi rozstawiona z piątką Samsonowa. Jak dotąd te tenisistki spotkały się na korcie dwukrotnie, każda wygrała po jednym spotkaniu.

Turniej Internationaux de Strasbourg od tego roku ma kategorię WTA 500, przez co w tej edycji udział biorą znacznie "większe" nazwiska niż w zeszłych latach. W ubiegłej edycji triumfowała Elina Switolina.

WTA 500 w Strasburgu odbywa się w dniach 19-25 maja. Jego pula nagród wynosi 802 237 euro. Tuż po nim rozpoczyna się wielkoszlemowy turniej Roland Garros.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ludmiła Samsonowa - Leylah Fernandez na Polsatsport.pl.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport