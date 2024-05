zacznijodlekkiej – nowy projekt młodzieżowy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

#zacznijodlekkiej to nowy projekt wskrzeszony do życia przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. – Chcemy zbudować swoisty hub wiedzy o sporcie dzieci i młodzieży oraz pokazać, że przygodę od sportu najlepiej zacząć od lekkiej atletyki – mówi wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

Kampania #zacznijodlekkiej to kolejny projekt krajowej centrali lekkoatletycznej, który ma związek z promocja lekkoatletyki wśród najmłodszych adeptów sportu.

– W tym roku nasz sztandarowy program Lekkoatletyka dla każdego! świętuje jubileusz 10-lecia istnienia. Natomiast my na nim nie poprzestajemy. Od dwóch lat organizujemy zakrojony na szeroką skalę projekt Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich. W planach mamy kolejne interesujące akcje, których celem jest zachęcenie dzieciaków do trenowania lekkoatletyki – mówi Sebastian Chmara. Dla młodego sportowca oprócz samych treningów ważnym elementem powinna być również dbałość o odpowiednio zbilansowaną dietę, dlatego też od samego początku z programem Ldk! mocno związany jest partner strategiczny, czyli firma Nestlé Polska.



Teraz Polski Związek Lekkiej Atletyki postanowił pójść dalej. Celem jest zbudowanie w społeczeństwie świadomości, że u podstaw wszystkich sportów znajduje się lekkoatletyka. Stąd pomysł nowej kampanii, która pokaże, że lekkoatletyka jest najlepszą dyscypliną pierwszego wyboru dla młodych ludzi.



– Naszym celem jest zbudowanie pod hasłem #ZacznijOdLekkiej pewnego rodzaju hubu wiedzy. Już pierwsze skojarzenie ma pokazywać, że u podstaw wszystkich sportów jest lekkoatletyka. Że to od niej najlepiej zacząć przygodę ze sportem – tłumaczy Chmara. Programy młodzieżowe PZLA wspiera od lat Grupa ORLEN.



Jak wskazuje prof. dr hab. Janusz Iskra z katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego, lekkoatletyka to sport, który mogą uprawiać wszyscy i hasło #ZacznijodLekkiej doskonale się z tym faktem komponuje.



– Lekkoatletyka to szansa dla każdego na przygodę ze sportem. I dla dryblasów i dla tych, którzy mają nieco nadwagi. To zabawa dla dzieci, ale też rekreacja dla rodziców, a nawet dziadków. Ten sport można uprawiać w zasadzie przez cały rok. Najważniejsze jest jednak to, że mówiąc o lekkoatletyce trzeba pamiętać, że jest podstawą większości dyscyplin sportu. Piłkarz musi być sprinterem gdyż wymaga tego przyspieszenie do piłki, długodystansowcem bo podczas meczu pokonuje około 10 kilometrów, ale też skoczkiem aby zagrać głową i miotaczem by wyrzucić daleko piłkę z autu na pole karne. Dlatego hasło #zacznijodlekkiej idealnie pokazuje, który sport powinien być tym pierwszego wyboru dla młodych ludzi – podkreśla profesor Iskra.



Ideą nowego przedsięwzięcia jest także zapewnienie dopływu nowych talentów do programu Lekkoatletyka dla Każdego!.



– Musimy myśleć perspektywicznie. Nasze gwiazdy, które przyniosły Polsce tyle medali, nie będą młodsze. Szukamy ich następców, chcemy dzieciaki zarażać miłością do lekkiej atletyki. Pokazać im, że to fajna i kreatywna dyscyplina sportu. Mówimy im po prostu #ZacznijOdLekkiej i dąż do sukcesów – konkluduje Chmara.

