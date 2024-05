Kumulacja emocji w sportowych kanałach Polsatu.

Kanały telewizyjne z rodziny Polsat Sport oferują widzom najszerszy wybór transmitowanych dyscyplin sportowych na polskim rynku. Tylko w dniach 24 – 26 maja kibice mogą liczyć na emocje siatkarskie, piłkarskie oraz koszykarskie, a także hokej na lodzie, piłkę ręczną, wyścigi motocyklowe, lekkoatletykę czy tenis. Tak bogate portfolio sprawia, że kanały sportowe Polsatu są pierwszym wyborem polskich kibiców, a ich oglądalność stale rośnie.

Polscy siatkarze bronią złota Ligi Narodów

Biało-Czerwoni siatkarze rozpoczęli właśnie walkę o obronę złota Ligi Narodów. W piątek w tureckiej Antalyi zmierzą się z Holandią, a w niedzielę ze Słowenią. Obydwa mecze będą transmitowane zarówno w Polsacie Sport 1 (g. 17:00 i 12:00 wraz z przedmeczowym studiem), jak i w telewizyjnej Czwórce (g. 18:50 i 12:50). Od piątku do niedzieli kanały sportowe Polsatu pokażą łącznie blisko dwadzieścia meczów Ligi Narodów siatkarzy, a szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl.

Multiliga Polsat Sport na finiszu Fortuna 1. Ligi

W niedzielę 26 maja kibice poznają ostateczny układ sił tego sezonu w piłkarskiej Fortuna 1. Lidze. Tego dnia jednocześnie o tej samej godzinie rozpocznie się aż 9 meczów, a widzowie kanałów sportowych Polsatu będą mogli śledzić je dzięki transmisji w formule tzw. Multiligi. Jeszcze zanim piłkarze wybiegną na boisko, już o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1 rozpocznie się magazyn Cafe Futbol. W nim gośćmi Przemysława Iwańczyka będą Marek Jóźwiak, Przemysław Pawlak, Roman Kołtoń i Tomasz Hajto. O godzinie 14:00 w Polsacie Sport 2 i Polsacie Sport Premium 1 Przemysław Iwańczyk ponownie przywita się z piłkarskimi kibicami już jako prowadzący Multiligę. Towarzyszyć będą mu byli piłkarze Tomasz Łapiński, Bartłomiej Kalinkowski oraz Artur Derbin. Transmisje spotkań rozgrywanych w formule Multiligi dostępne będą w kilku kanałach Polsat Sport oraz Polsat Sport Premium, a także za pośrednictwem serwisu streamingu internetowego Polsat Box Go. Formuła Multiligi pozwoli jednak oglądać najciekawsze fragmenty wszystkich spotkań jednocześnie.

Walka o medale hokejowych Mistrzostw Świata oraz ORLEN Superligi

W Czechach dobiegają końca Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. Turniej zelektryzował polskich kibiców za sprawą występu w elicie Biało-Czerwonych, a kulminacja emocji nastąpi w najbliższy weekend. Mecze półfinałowe odbędą się w sobotę, a poprzedzi je specjalny program studyjny emitowany w Polsacie Sport 1 od godziny 13:00. W niedzielę na tym samym kanale o godzinie 15:20 rozpocznie się transmisja towarzysząca meczom o brąz oraz o złoto. Walka o medale toczy się także w ORLEN Superlidze piłkarzy ręcznych. W sobotę o godzinie 19:50 Polsat Sport 2 pokaże drugie starcie Górnika Zabrze z KGHM Chrobrym Głogów, czyli klubów, które rywalizują o trzecie miejsce w całym sezonie. Z kolei w niedzielę o 19:30 na tym samym kanale transmitowana będzie druga potyczka Industrii Kielce z ORLEN Wisłą Płock, której stawką jest tytuł Mistrza Polski. Konfrontacji kielecko-płockiej towarzyszyć będzie przedmeczowe studio realizowane bezpośrednio w hali, na której odbędzie się mecz. Gośćmi Szymona Rojka będą w nim byli wybitni Reprezentanci Polski, Grzegorz Tkaczyk i Artur Siódmiak.

Koszykówka, lekkoatletyka, motorsport, tenis i wiele więcej

Czwarty weekend maja to ogrom emocji także na parkietach koszykarskich w kraju i zagranicą. W piątek Polsat Sport 3 pokaże półfinały najlepszych klubowych rozgrywek koszykarskich Starego Kontynentu czyli Euroligi. Mecz Panathinaikos Ateny – Fenerbahce Stambuł rozpocznie się o godzinie 18:00, a transmisja starcia Real Madryt – Olympiacos Pireus zaplanowana jest na godzinę 21:00. W sobotę w Polsacie Sport 2 kibice obejrzą natomiast dwa półfinały Orlen Basket Ligi. W pierwszym z nich o godzinie 14:50 WKS Śląsk Wrocław zagra z Treflem Sopot. O 17:20 na tym samym kanale PGE Spójnia Stargard podejmie obrońcę tytułu Kinga Szczecin. Od piątku do niedzieli nudzić nie będą się także fani motorsportu. W Barcelonie odbywa się szósta runda tegorocznych Motocyklowych Mistrzostw Świata MotoGP, którą w całości pokaże Polsat Sport Premium 2. Pierwszy dzień upłynie pod znakiem treningów, a drugi przyniesie fanom także kwalifikacje i pierwsze wyścigi tego weekendu. Wszystko co najważniejsze na torze Catalunya odbędzie się w niedzielę. Kanały sportowe Polsatu w ten weekend mają coś także dla fanów lekkoatletyki na najwyższym poziomie. W sobotę w amerykańskim Eugene odbywa się piąty tegoroczny mityng prestiżowej Diamentowej Ligi. Najlepsi lekkoatleci świata szykują olimpijską formę na igrzyska w Paryżu, a Diamentowa Liga to okazja dla kibiców, by śledzić te przygotowania na własne oczy. W czwarty weekend maja kanały sportowe Polsatu pokażą także zawody siatkówki plażowej ORLEN Beach Volley Tour w Sulejowie, turniej tenisistów Geneva Open oraz naszpikowaną piłkarskimi gwiazdami ligę Arabii Saudyjskiej.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl