Łzy na początek weekendu MotoGP. Aleix Espargaro kończy karierę z końcem sezonu

Choć trwała ona bardzo długo - Aleix debiutował w 2004 roku - to zwycięstwo w klasie królewskiej odniósł dopiero w GP Argentyny w sezonie 2022. Doskonała praca rozwojowa, którą wykonał z fabryką z Noale, przyniosła skutki w ostatnich sezonach.

To właśnie rok temu w Barcelonie triumfował w wyścigu Grand Prix przed Maverickiem Vinalesem. Czy w tym roku ściganie Katalonii zostanie także zdominowane przez motocykle Aprili? Wiele znaków wskazuje, że tak może być. Niezwykle stabilny motocykl w zakrętach i długie łuki toru pod Barceloną to perfekcyjne połączenie. Nie zapominajmy jednak, że Bagnaia i Bastianini będą chcieli szybko zapomnieć o zdarzeniach z zeszłego roku. Błąd Bastianiniego w pierwszym zakręcie, zwieńczony kontuzją, koszmarna „wysiadka” na prowadzeniu Bagnaii, to momenty, o których zawodnicy Ducati będą chcieli szybko zapomnieć.

Oczywiście - tematem numer dwa czwartkowych spotkań z mediami była przyszłość drugiego fotela w fabrycznym w zespole Ducati. Marquez, Martin i Bastianini stoją w kolejce po kontrakt, jednak o ich przyszłości dowiemy się dopiero w Mugello. Co z japońskimi markami? Jak się okazuje, Yamaha i Honda testowali na torze Mugello w ostatnim tygodniu. Testy nowego pakietu aero wykonane przez duet Yamahy wypadły na tyle dobrze, że Rins i Quartararo zdecydowali się na użycie nowinek w motocyklu już podczas najbliższej rundy.



Wszystkie wyścigi, kwalifikacje i treningi na Polsat Sport Premium 2 i 5 oraz na Polsatsport.pl.