Potwierdziły się fatalne doniesienia. Wielka rywalka Świątek nie zagra na Roland Garros!

O tym, że Pegula może nie wystąpić w Paryżu pisaliśmy już kilkanaście dni temu, gdy sama zawodniczka dała wyraźnie do zrozumienia, że może nie zdążyć wykurować się na drugi wielkoszlemowy turniej w tym roku.

"Opuszczę grę w Rzymie i możliwe, że na Roland Garros. Czuję się dobrze, ale w ślimaczym tempie muszę wracać do treningów" - przekazała wówczas w mediach społecznościowych.

Ponad dwa tygodnie później stało się jasne, że 30-latka nie zagra w stolicy Francji. Tenisistka, mimo że wyleczyła kontuzje szyi oraz pleców i wróciła do normalnych treningów, nie jest jeszcze w pełni gotowa do gry. Jak sama informuje, zabrakło jej 5-7 dni do bycia w optymalnej formie. Wszystko wskazuje na to, że wróci na kort, gdy rozpocznie się sezon na trawie.

Amerykanka wcześniej wycofała się z turniejów WTA w Madrycie oraz Rzymie. Ostatni raz wystąpiła w kwietniu podczas zmagań Billie Jean King Cup.

Pegula w swojej karierze wygrała cztery turnieje WTA. W październiku 2022 roku była sklasyfikowana na trzecim miejscu w rankingu. Obecnie plasuje się dwie pozycje niżej. We wszystkich turniejach wielkoszlemowych dochodziła do ćwierćfinałów.