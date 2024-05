Przegrywała 0:5, broniła piłki meczowej i... się zaczęło! Niesamowity przebieg meczu

Mecz od początku był bardzo wyrównany i obfitował w przełamania. W pierwszym secie zawodniczki "traciły" swoje serwisy aż siedmiokrotnie! Więcej zimnej krwi zachowała Stearns, która wygrała 6:4.



Następnie sytuacja się nieco odwróciła. W drugiej partii to Bronzetti wygrała 6:4 i o wszystkim miał zdecydować ostatni set. W nim znacznie lepsza była Włoszka, która konsekwentnie powiększała przewagę. Robiła to do tego stopnia, że prowadziła już 5:0, miała trzy przełamania, piłkę meczową i... wtedy się zaczęło.

Stearns najpierw obroniła kluczową akcję, a następnie przełamała rywalkę. Do odrobienia strat była jednak daleka droga. Amerykanka się nie poddała i po chwili doprowadziła do stanu 4:5. Przy nim Bronzetti znowu miała piłkę meczową, ale znowu jej nie wykorzystała. Stearns wyrównała, wygrała gem przy swoim serwisie, a później sięgnęła po siódmy gem z rzędu.

Wygrała 7:5, dzięki czemu awansowała do półfinału. W nim zmierzy się z Wiktorią Tomową.

Wynik meczu:



Peyton Stearns - Lucia Bronzetti 2:1 (6:4, 4:6, 7:5)

