13 lat i koniec! Selekcjoner rozstał się z kadrą skoczków

Trener norweskich skoczków Alexander Stoeckl doszedł w piątek do porozumienia z krajową federacją narciarską (NSF) w sprawie przedwczesnego zakończenia kontraktu, który posiada do 2026 roku - poinformował kanał norweskiej telewizji publicznej NRK.

Stoeckl był trenerem reprezentacji Norwegii przez ostanie 13 lat, lecz od połowy lutego był nieobecny na zawodach Pucharu Świata po tym, kiedy jego podopieczni wysłali do NSF list, w którym wyrazili brak zaufania do niego i zażądali jak najszybszego zastąpienia go innym szkoleniowcem.

ZOBACZ TAKŻE: Terminarz MŚ w hokeju

W tym czasie Stoeckl odbył kilka spotkań z NSF w sprawie warunków odprawy i jej wysokości, lecz dopiero w maju po zagrożeniu skierowaniem sprawy do sądu negocjacje przyspieszyły i - jak podał NRK - zakończyły się w piątek.

Zarówno NSF, jak i Stoeckl odmówili komentarza w tej sprawie. Austriak trenował norweskich skoczków od maja 2011 roku.

PAP