Fatalne wieści, mistrzostwa świata nie dla Polski! "Przepisy są nieubłagane"

Kilka dni temu prezes PZHL Mirosław Minkina zdradził w rozmowie z dziennikarzem Polsatu Sport Michałem Białońskim, że choć gorąco wierzył w utrzymanie Biało-Czerwonych w hokejowej Elicie, brał pod uwagę wszystkie scenariusze i... zgłosił kandydaturę Polski do organizacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata Dywizji IA.

- Zgłosiliśmy na początek Sosnowiec, to jest hala na dwa i pół tysiąca kibiców. Nasze apetyty jednak rosną, kiedy patrzymy na polskich fanów, którzy przyjeżdżali do Czech w liczbie 8-9 tysięcy. Będziemy rozmawiać. Ja jestem otwarty na to, żebyśmy ostatecznie zorganizowali mistrzostwa w Krakowie lub Gliwicach, na obiektach mieszczących po kilkanaście tysięcy osób – powiedział kilka dni temu Polsatowi Sport prezes Minkina.

Obradujący w Pradze Kongres Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) przyznał jednak prawo organizacji MŚ Dywizji IA w 2025 roku Rumunii, głównemu kontrkandydatowi Polski.

- Przepisy IIHF są nieubłagane i pierwszeństwo mają te drużyny, które występują na danym poziomie rozgrywek. My, jako spadkowicz z Elity, mogliśmy jedynie czekać i liczyć na to, że żadna drużyna się nie zgłosi - powiedziała Polsatowi Sport Marta Zawadzka, wiceprezes PZHL, członkini IIHF, chairperson MŚ Elity w Pradze.

Bardzo długo IIHF był przeciwny temu, by spadkowicz z Elity od razu zostawał organizatorem MŚ niższej dywizji. Światowa federacja ostatnio odeszła od tej zasady. Ubiegłoroczny turniej zaplecza Elity organizowała Wielka Brytania (Nottingham), która w 2022 roku spadła z grona najlepszych. Zresztą konkurentem był wówczas inny spadkowicz – Włochy. Właśnie to dawało Polskiemu Związkowi Hokeja na Lodzie nadzieję, że to właśnie nasz kraj zorganizuje mistrzostwa Dywizji IA, a co za tym idzie - ułatwi nam walkę o powrót do Elity.