Gwiazdor reprezentacji podjął decyzję. Koniec kariery po ważnym turnieju

- To będzie mój ostatni turniej z "Les Bleus". Oczywiście, będzie mi tego strasznie brakować, ale musimy zrobić miejsce dla młodszych zawodników. Zawsze myślałem, że odejdę, gdy moje ciało mi to podpowie. Teraz myślę, że przede mną jeszcze dobre dwa lata. Ale co do francuskiej reprezentacji, to będzie koniec - powiedział 37-letni Giroud, który w 131 występach w kadrze zdobył 57 goli.

ZOBACZ TAKŻE: Barcelona podjęła ostateczną decyzję! Jednak odejście

Napastnik po trzech latach spędzonych w AC Milan przeniesie się po tym sezonie do klubu ligi MLS Los Angeles FC.

Giroud zdobył mistrzostwo świata w 2018 roku i wicemistrzostwo w 2022, jest też wicemistrzem Europy z 2016 roku. Teraz chciałby, aby Francja powtórzyła sukces z Euro 2000, które wygrała. W Niemczech ma także szansę osiągnąć granicę 60 bramek zdobytych w reprezentacji.

- Dużo słyszę o tych 60 bramkach. Myślę o tym, ale nie jest to moją obsesją - podkreślił.

W Euro 2024 Francja zagra w grupie z Austrią, Holandia i na koniec - 25 czerwca w Dortmundzie - z Polską. W poprzednim dużym turnieju, w MŚ w 2022 roku w Katarze, Giroud strzelił gola w wygranym 3:1 meczu 1/8 finału przeciwko Biało-Czerwonym.

KP, PAP