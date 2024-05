Ostatnie kolejki sezonu ligowego polskiej piłki klubowej w Polsat Box Go.

W ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy lider tabeli Jagiellonia Białystok podejmie u siebie Wartę Poznań, a Śląsk Wrocław zagra w Częstochowie z Rakowem i w tej równoległej rywalizacji rozstrzygnie się rywalizacja o Mistrzostwo Polski. Natomiast w Fortuna 1. Lidze Arka Gdynia zmierzy się z GKS Katowice w walce o drugie miejsce dające bezpośredni awans do najwyższej krajowej ligi piłkarskiej.

Przed nami decydująca kolejka w obecnym sezonie piłkarskim, która wyłoni Mistrza Polski. Zajmujące dwie pierwsze pozycje Jagiellonia i Śląsk uzyskały po 60 punktów i uplasowały się w roli liderów rozgrywek. Jagiellonia Białystok w swojej historii zdobyła do tej pory Puchar Polski i Superpuchar Polski, ale jeszcze nigdy nie cieszyła się z mistrzowskiego tytułu, więc oczekiwania zarówno drużyny, jak i jej kibiców są ogromne. Śląsk Wrocław to do tej pory dwukrotny Mistrz Polski, ale od czasu ostatniego tytułu upłynęło już 12 lat, a po ubiegłorocznych rozgrywkach, w których do samego końca bronił się przed spadkiem, obecny tryumf byłby wielkim sukcesem. Równolegle do walki o mistrzostwo w 34. kolejce toczyć się będzie zaciekła walka o utrzymanie, a zaangażowane w nią są aż cztery kluby: Korona Kielce, Warta Poznań, Puszcza Niepołomice i Radomiak Radom.

Wszystkie mecze 34 kolejki PKO BP Ekstraklasy rozegrane zostaną w sobotę, 25 maja o godz. 17.30:

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań

Lech Poznań – Korona Kielce

Legia Warszawa – KGHM Zagłębie Lubin

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze

Puszcza Niepołomice – Piast Gliwice

Radomiak Radom – Widzew Łódź

Raków Częstochowa – Śląsk Wrocław

Ruch Chorzów – Cracovia

ŁKS Łódź – PGE Stal Mielec

Fortuna 1. Liga

Lechia Gdańsk, a tuż za nią Arka Gdynia i GKS Katowice to trzy najlepsze w tym sezonie drużyny pierwszoligowe. Kto awansuje do PKO BP Ekstraklasy i zyska miano największego zwycięzcy sezonu, a kto pożegna się z grą w I lidze? Awans zapewniła już sobie Lechia, natomiast o drugie miejsce, również zapewniające bezpośredni awans, walczyć będą w bezpośrednim starciu Arka Gdynia z GKS Katowice, który musi wygrać ten mecz, by osiągnąć cel. Zażarta walka toczy się również o miejsca dające prawo walczyć w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Przed ostatnią kolejką pewna tego będzie tylko drużyna, która nie wywalczy bezpośredniego awansu w meczu Arki z Katowicami, a szanse ma wciąż nawet zajmująca obecnie 9. miejsce Wisła Kraków.

Wszystkie mecze 34 kolejki Fortuna 1 Ligi rozegrane zostaną w niedzielę, 26 maja o godz. 15.00:

Arka Gdynia – GKS Katowice

Chrobry Głogów – Zagłębie Sosnowiec

Miedź Legnica – Lechia Gdańsk

Motor Lublin – Podbeskiedzie Biesko-Biala

Odra Opole – Znicz Pruszków

Stal Rzeszów – Polonia Warszawa

GKS Tychy – Górnik Łęczna

Wisła Kraków – Bruk-Bet Termalica

Wisła Płock – Resovia Rzeszów

