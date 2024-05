Na przełomie maja i czerwca elita siatkarek i siatkarzy plażowych ponownie zjedzie do Starych Jabłonek by rywalizować o punkty Pucharu Świata. Choć do rozpoczęcia turnieju VW Beach Pro Tour Warmia Mazury Challenge pozostał jeszcze tydzień, właściwie wszystko jest już gotowe do rozpoczęcia rywalizacji na boiskach wokół Hotelu ANDERS.