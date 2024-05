Zwycięstwo polskich siatkarzy! Zagrają w ćwierćfinale

Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak pokonali Włochów Samuele Cottafavę i Paolo Nicolaia 2:0 (22:20, 21:15) i awansowali do ćwierćfinału turnieju elity Beach Pro Tour w portugalskim Espinho. Ich rywalami o godz. 18 będą Holendrzy Steven van de Velde i Matthew Immers.

Biało-czerwoni rozpoczęli w czwartek fazę grupową od zwycięstwa nad Holendrami Stefanem Boermansem i Yorickiem de Grootem 2:0 (21:19, 23:21), ale w piątek przegrali dwa kolejne mecze: z Australijczykami Markiem Nicolaidisem i Izakiem Carracherem 0:2 (18:21, 20:22) oraz z Niemcami Nilsem Ehlersem i Clemensem Wicklerem 0:2 (16:21, 19:21).

W grupie C zajęli trzecie miejsce i trafili do barażu o awans do ćwierćfinału, w którym zmierzyli się właśnie z Cottafavą i Nicolaiem. W ćwierćfinale na zwycięzców tego meczu już czekali van de Velde i Immers, którzy z kompletem zwycięstw zajęli pierwsze miejsce w grupie A.

W eliminacjach do turnieju głównego w Portugalii odpadli Piotr Kantor i Jakub Zdybek.

Turniej w Espinho ma najwyższą kategorię Elite 16.

Transmisja ćwierćfinału z udziałem Polaków w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.

GW, PAP