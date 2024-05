FC Barcelona Femeni to niezaprzeczalnie jedna z najlepszych drużyn kobiecych ostatnich lat. Jej skład jest wypełniony po brzegi gwiazdami, wystarczy wymienić dwie ostatnie zdobywczynie złotej piłki, Alexię Putellas i Aitanę Bonmati. Ponadto niezwykłe zagrożenie ze skrzydeł zapewniają Norweżka Caroline Graham Hansen i odkrycie ostatnich mistrzostw świata oraz zarazem brązowa medalistka w mistrzostwach Hiszpanii w biegu na 400m, Salma Paralluelo.

W półfinale zawodniczki "Dumy Katalonii" wyeliminowały drużynę Chelsea. Nie był to łatwy dwumecz, Angielki zdołały w Hiszpanii wygrać pierwsze spotkanie, przez co by dotrzeć do finału podopieczne Jonatana Giraldeza musiały udowodnić swą wyższość na wypełnionym Stamford Bridge.

W finale Ligi Mistrzyń piłkarki "Blaugrany" występują nieprzerwanie od 2021 roku, jedynie w 2022 nie uniosły tego trofeum. Co ciekawe, musiały uznać wtedy wyższość ich najbliższych rywalek, ekipy Lyonu. W przyszłym sezonie Barcelonę wzmocni polska snajperka, Ewa Pajor.

Olympique Lyon to zdecydowanie najbardziej utytułowana drużyna w historii Ligi Mistrzyń. Od 2010 roku Francuzki były dziesięć razy w finale, wygrały osiem z nich. Teraz w składzie francuskiej ekipy najbardziej wyróżniającymi się punktami są najlepsza strzelczyni tej edycji LM, skrzydłowa Kadidiatou Diani, rozgrywająca Amel Majri czy zdobywczyni pierwszej kobiecej złotej piłki, Ada Hegerberg. Polskich kibiców może zainteresować fakt, że Hegerberg prywatnie jest żoną byłego obrońcy Lecha Poznań, Thomasa Rogne.

W półfinale podopieczne Sonii Bompastor brały udział w derbowym pojedynku z PSG, nową siłą na mapie europejskiej piłki kobiecej. W tym roku górą dalej była tradycja, Lyon wygrał oba spotkania i zapewnił sobie kolejny, już jedenasty, finał.

Co ciekawe, w przypadku Lyonu wraca wątek londyńskiej Chelsea. Wraz z końcem sezonu "The Blues" opuści ich wieloletnia trenerka, prawdziwa legenda klubu, Emma Hayes. Według mediów londyńczycy zdecydowali, że jej następczynią będzie aktualna trenerka Lyonu, Sonia Bompastor. Jeśli okaże się to prawdą, to finał Ligi Mistrzyń będzie zarazem pożegnaniem Bompastor z ekipą znad Rodanu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Barcelona - Lyon na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 18.00

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport