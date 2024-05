Trzecie zwycięstwo siatkarzy reprezentacji Słowenii. W niedzielę zagrają z Polską

W pierwszym secie lepiej spisywali się Kanadyjczycy, którzy pokazywali zdecydowaną grę w ataku, wywierali na rywali dużą presję serwisem i świetnie grali w obronie. Bardzo szybko wyszli na wyraźne prowadzenie (6:1) i długo trzymali Słoweńców na bezpieczny dla siebie dystans (17:11, 21:16).

ZOBACZ TAKŻE: Liga Narodów siatkarzy 2024: Wyniki i skróty meczów – piątek 24.05

Zawodnicy trenera Gheorghe Cretu zaczęli ścigać przeciwników dopiero w końcówce partii. Zdołali zbliżyć się na dwa punkty (21:19), jednak później ważną akcję skutecznym atakiem zakończył lider Kanady Stephen Maar, a przy piłce setowej Toncek Stern zaatakował w aut i drużyna z Ameryki Północnej wygrała 25:22.

W drugiej odsłonie do stanu 10:10 toczyła się walka punkt za punkt. Potem, gdy w polu zagrywki stanął Stern, czteropunktowe prowadzenie zbudowali Słoweńcy (14:10). W drugiej części seta siatkarze z Europy pokazywali w swojej grze więcej jakości od Kanadyjczyków, popełniali od nich mniej błędów i w efekcie wygrali bardzo wyraźnie. Po asie serwisowym Tine Urnauta było 23:16, a partia zakończyła się skutecznym atakiem Alena Pajenka z sytuacyjnej piłki i zwycięstwem słoweńskiej ekipy 25:18.

Trzecia partia była podobna do drugiej - z remisu 9:9 w krótkim czasie zrobiło się 16:11 dla siatkarzy trenera Cretu. Mając pięć punktów w zapasie, Słoweńcy kontrolowali sytuację na boisku. W końcówce powiększyli swoją przewagę, znów wygrywając 25:18.

Kluczowym fragmentem czwartej partii był początek seta - słoweński zespół po dobrym starcie (6:4) miał duże problemy z odbiorem serwisów Lucasa Van Berkela i wyprowadzeniem skutecznej akcji w ofensywie. Kanadyjczycy zdobyli w tym czasie siedem punktów z rzędu i wyszli na prowadzenie 11:6. Później kontynuowali dobrą grę i nie pozwalali rywalom na zmniejszenie pięciopunktowego dystansu. Ostatecznie zwyciężyli 25:21 - punkt na wagę tie-breaka atakiem ze środka drugiej linii zdobył Eric Loeppky.

Początek tie-breaka to wyrównana rywalizacja obu ekip. Przed zmianą stron dwa oczka zaliczki uzyskali lepiej dysponowani w polu serwisowym Słoweńcy. Asa posłał Gregor Ropret, a skuteczny atak dołożył Klemen Cebulj (8:6). W dalszej części seta ekipa trenera Gheorghe Cretu utrzymywała przewagę. Gdy Cebulj obił blok rywali, prowadzili 13:9, po chwili ten sam zawodnik wywalczył piłkę meczową. Kanadyjczycy jeszcze się obronili, ale ostatnie słowo należało do bohatera tego tie-breaka. Cebulj zaatakował blok-aut i zakończył to spotkanie (15:10).

Liga Narodów siatkarzy, Antalya

Słowenia - Kanada 3:2 (22:25, 25:18, 25:18, 21:25, 15:10)

Słowenia: Gregor Ropret, Toncek Stern, Tine Urnaut, Klemen Cebulj, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Jani Kovacić (libero) oraz Nik Mujanović, Rok Bracko.

Kanada: Luke Herr, Xander Wassenaar Ketrzynski, Stephen Maar, Eric Loeppky, Danny Demyanenko, Lucas Van Berkel, Justin Lui (libero) oraz Arthur Szwarc, Brett Walsh, Fynnian McCarthy, Nicholas Hoag, Ryley Barnes.

Polsat Sport