Polskie siatkarki w świetnym stylu rozpoczęły rywalizację w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na turnieju w tureckiej Antalyi kroczyły od zwycięstwa do zwycięstwa. Pokonały kolejno 3:0 Włochy, 3:0 Francję, 3:0 Holandię i 3:0 Japonię. Cztery wygrane mecze, komplet punktów i zero straconych setów. To dało Polkom pozycję liderek tabeli po pierwszym tygodniu VNL 2024.





W drugim tygodniu Ligi Narodów siatkarek zostaną rozegrane dwa turnieje. Pierwszy w chińskim Makau, drugi – w Arlington w Stanach Zjednoczonych.



grupa 3 (Makau): Włochy, Brazylia, Holandia, Chiny, Dominikana, Francja, Japonia, Tajlandia.

grupa 4 (Arlington): Turcja, Polska, Stany Zjednoczone, Serbia, Kanada, Niemcy, Bułgaria, Korea Południowa.



Polskie siatkarki będą grały w amerykańskim Arlington, gdzie przed rokiem wywalczyły brązowy medal VNL 2024. Zmierzą się kolejno z Serbią (wtorek 28 maja), Koreą Południową (czwartek 30 maja), Niemcami (piątek 31 maja) oraz USA (sobota 1 czerwca).

Rywalizacja w fazie grupowej VNL 2024 jest rozgrywana od 14 maja do 16 czerwca. W tym okresie każda z 16 drużyn weźmie udział w trzech turniejach, podczas których rozegra po dwanaście spotkań. Odbędzie się łącznie sześć imprez, na których zostanie rozegranych 96 meczów. Turniej finałowy zostanie zorganizowany w dniach 20–23 czerwca w Bangkoku. Zagra w nim siedem czołowych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz (Tajlandia).



Liga Narodów siatkarek po raz pierwszy została zorganizowana w 2018 roku, zastępując rozgrywane w latach 1993–2017 World Grand Prix. Dotychczasowe edycje wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022) oraz Turcji (2023).



Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów 2024 będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Mecze reprezentacji Polski również w Polsacie lub w TV4. Sprawdź szczegółowy plan transmisji.



Terminarz i plan transmisji meczów drugiego tygodnia Ligi Narodów siatkarek 2024:



2024-05-28: Tajlandia – Dominikana (wtorek, godzina 9.50; transmisja – Polsat Sport 1)

2024-05-28: Brazylia – Japonia (wtorek, godzina 12.20; transmisja – Polsat Sport 1)

2024-05-28: Polska – Serbia (wtorek, godzina 22.50; transmisja – Polsat Sport 1/Polsat)



2024-05-29: Kanada – USA (środa, godzina 2.20; transmisja – Polsat Sport 1)

2024-05-29: Włochy – Francja (środa, godzina 9.50; transmisja – Polsat Sport 1)

2024-05-29: Holandia – Chiny (środa, godzina 12.20; transmisja – Polsat Sport 1)

2024-05-29: Korea Południowa – Bułgaria (środa, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport 3)

2024-05-29: Niemcy – Turcja (środa, godzina 21.20; transmisja – Polsat Sport 2)



2024-05-30: Dominikana – Włochy (czwartek, godzina 6.20; transmisja – Polsat Sport 1)

2024-05-30: Francja – Japonia (czwartek, godzina 9.50; transmisja – Polsat Sport 1)

2024-05-30: Brazylia – Holandia (czwartek, godzina 13.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2024-05-30: Korea Południowa – Polska (czwartek, godzina 19.20; transmisja – Polsat Sport 1/Polsat)

2024-05-30: Kanada – Niemcy (czwartek, godzina 22.50; transmisja – Polsat Sport 1)



2024-05-31: Serbia – Turcja (piątek, godzina 2.20; transmisja – Polsat Sport 1)

2024-05-31: Francja – Tajlandia (piątek, godzina 6.20; transmisja – Polsat Sport 1)

2024-05-31: Holandia – Dominikana (piątek, godzina 9.50; transmisja – Polsat Sport 1)

2024-05-31: Japonia – Chiny (piątek, godzina 13.20; transmisja – Polsat Sport 1)

2024-05-31: Niemcy – Polska (piątek, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport 1/Polsat)

2024-05-31: Serbia – Kanada (piątek, godzina 23.20; transmisja – Polsat Sport 1)



2024-06-01: Bułgaria – USA (sobota, godzina 2.50; transmisja – Polsat Sport 1)

2024-06-01: Brazylia – Włochy (sobota, godzina 6.20; transmisja – Polsat Sport 1)

2024-06-01: Dominikana – Japonia (sobota, godzina 9.50; transmisja – Polsat Sport 1)

2024-06-01: Tajlandia – Chiny (sobota, godzina 13.20; transmisja – Polsat Sport 1)

2024-06-01: Korea Południowa – Turcja (sobota, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2024-06-01: Polska – USA (sobota, godzina 23.20; transmisja – Polsat Sport 2/TV4)



2024-06-02: Serbia – Bułgaria (niedziela, godzina2.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2024-06-02: Francja – Holandia (niedziela, godzina 6.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2024-06-02: Brazylia – Tajlandia (niedziela, godzina 9.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2024-06-02: Włochy – Chiny (niedziela, godzina 13.20; transmisja – Polsat Sport 1)

2024-06-02: Korea Południowa – Kanada (niedziela, godzina 18.20; transmisja – Polsat Sport 3)

2024-06-02: USA – Turcja (niedziela, godzina 21.50; transmisja – Polsat Sport 2)



2024-06-03: Bułgaria – Niemcy (poniedziałek, godzina 1.20; transmisja – Polsat Sport 1).

