Oba zespoły niemal do samego końca liczyły się w walce o europejskie puchary. Finalnie zarówno jedni, jak i drudzy będą musieli obejść się smakiem. Straty punktów w ostatnich meczach sprawiły, że ekipy Górnika i Pogoni utraciły jakiekolwiek szanse na to, by zagrać w eliminacjach europejskich pucharów.

W trzech ostatnich kolejkach zabrzanie wywalczyli tylko dwa punkty. Po bolesnej porażce z Cracovią przyszły remisy ze Stalą Mielec i Puszczą Niepołomice. Pogoń również będzie chciała wrócić na zwycięskie tory po przegranej z Rakowem i remisie ze Stalą.

Jedni i drudzy wciąż maja szanse na ukończenie sezonu na dobrym czwartym miejscu w tabeli. Czy którejś z tych drużyn ta sztuka się uda?

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.