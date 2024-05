"To dziwna sytuacja, że trener przychodzi na jeden mecz. Jestem tu po to, aby pomóc. Wiem, że mogę to zrobić" – powiedział Bruno Baltazar, portugalski trener piłkarzy Radomiaka, przed sobotnim meczem ostatniej kolejki ekstraklasy z Widzewem Łódź. Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Widzew Łódź na Polsatsport.pl.

Radomiak w ostatniej kolejce przegrał 0:2 ze Śląskiem we Wrocławiu i wciąż jest jeszcze zagrożony spadkiem. Władze klubu uznały, że należy rozstać się z trenerem Maciejem Kędziorkiem i w poniedziałek zatrudniły Baltazara, który, jeśli zespół utrzyma się w ekstraklasie, będzie pracował także w przyszłym sezonie.

"Przed wszystkim chciałbym powiedzieć, że jest dumny i szczęśliwy, że będę pracował w tym klubie. Rozumiem, że w tym monecie atmosfera nie jest najlepsza. Radomiak to klub, który rośnie i pojawił się ból tego szybkiego rozwoju. To dziwna sytuacja, że trener przychodzi na jeden mecz. Jestem tu po to, aby pomóc zmienić tę sytuację. Wiem, że mogę to zrobić, Wierzę w swoją pracę, ale oczywiście wszyscy – klub, kibice, sztab szkoleniowy i zawodnicy muszą być zjednoczeni. Jestem pewien, że atmosfera na stadionie będzie niesamowita, bo wszystkie bilety zostały sprzedane. Ten tydzień był fantastyczny, jeśli chodzi o treningi. Piłkarze dali z siebie wszystko i w sobotę będziemy gotowi, aby zdobyć trzy punkty" – zapewnił Portugalczyk na swojej pierwszej konferencji prasowej.

Nowy szkoleniowiec „Zielonych” przyznał, że widział ponad 15 meczów Radomiaka na wideo i poznał możliwości techniczne i taktyczne graczy, poza tym wielu zawodników, którzy teraz są w drużynie kojarzy z przeszłości.

"Najważniejsze jednak było, aby dowiedzieć się, jaki jest charakter i profesjonalizm poszczególnych piłkarzy i to się stało w tym tygodniu" – wyjaśnił, dodając że zawodnicy chcą zmienić sytuację, w jakiej się znaleźli.

Baltazar wie, że jego przyszłość w Radomiu zależy od tego, czy zespół pozostanie w ekstraklasie.

"Ludzie z mojego otoczenia mówili, że jestem szalony podpisując taką umowę. Pytano mnie dlaczego nie poczekasz na koniec sezonu i zaczniesz pracę już w pełni na swój rachunek. Ja odpowiedziałem, że się tego nie boję. Nie jestem głupi. Widzę dużo jakości w tej drużynie i wiem, że mogę to zrobić. Oczywiście w futbolu wszystko się może zdarzyć i po jednym meczu wyjadę. Jest takie ryzyko, ale, ja wierzę w siebie" – zapewnił.

Radomiak zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów. Do utrzymanie potrzeba niewiele, bo tylko jednego punktu. To jednak nie musi być konieczne, gdyż do utrzymania wystarczy, że Korona Kielce nie wygra z Lechem w Poznaniu. Konieczne będą także zdobycze punktowe Puszczy Niepołomice i Warty Poznań.

Sobotni rywal Radomiaka – Widzew zajmuje 10. miejsce z dorobkiem 43 punktów. Poprzedni mecz tych drużyn w Łodzi radomianie wygrali 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Widzew Łódź na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.

PAP