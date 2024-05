"To nie jest spotkanie, które będziemy chcieli odpuścić czy nie grać na sto procent. Jedziemy po trzy punkty" – powiedział trener piłkarzy Cracovii Dawid Kroczek przed sobotnim meczem ostatniej kolejki ekstraklasy z Ruchem w Chorzowie.

Cracovia wygrywając w niedzielę 2:0 z Rakowem Częstochowa zapewniła sobie utrzymanie, a trener Kroczek - zgodnie z obietnicą prezesa Mateusza Dróżdża – podpisał nowy kontrakt i poprowadzi zespół w następnym sezonie.

"Umawialiśmy się z prezesem, że jeśli będzie utrzymanie, to jest duże prawdopodobieństwo, że będę kontynuował pracę. Nie chcę mówić, że utrzymanie dokonało się w pewny sposób. Byliśmy ze sobą szczerzy w rozmowach, nasza praca się obroniła, a prezes dotrzymał słowa i dostałem propozycję. To jest na pewno dobry prognostyk przed tym, co będzie w przyszłym sezonie. Dogadujemy się i trzymamy się ustaleń" – podkreślił Kroczek.

W tym tygodniu Cracovia ogłosiła podpisanie nowego kontraktu z obrońcą Otarem Kakabadze, który otrzymał powołanie do reprezentacji Gruzji na najbliższe mistrzostwa Europy.

Poinformowano także, że nie zostaną przedłużone kończące się 30 czerwca umowy z bramkarzami Adamem Wilkiem i Luksem Hrosso oraz z obrońcami Cornelem Rapą i Davidem Jablonsky’m. Ponadto nie zdecydowano się, aby – po okresie wypożyczenia – wykupić z Vaalerengi Oslo albańskiego stopera Eneo Bitriego. Z tego grona tylko Hrosso pojawiał się ostatnio w podstawowym składzie.

Kroczek przyznał także, że niebawem powinny zapaść decyzje odnośnie przyszłości w Cracovii dwóch pomocników – Takuto Oshimy i Matthiasa Hebo Rasmussena. Ten drugi od kilkunastu miesięcy nie zagrał w żadnym meczu z powodu kontuzji.

Cracovia zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 39 punktów i nie ma już szans, aby je poprawić. W przypadku porażki i niekorzystnego splotu wyników rywali, może spaść nawet na 15. lokatę.

Trener Kroczek podkreśla więc, że spotkanie w Chorzowie ze zdegradowanym już Ruchem, będzie dla jego zespołu bardzo ważne.

"Ostatnie zwycięstwo dało nam dużo spokoju, dało utrzymanie, więc jesteśmy zadowoleni. Wiele osób - drużyna, sztab szkoleniowy, kibice - mogło odetchnąć z ulgą. Na mecz z Ruchem w wyjściowym składzie będzie jedna, może dwie zmiany. Reszta zostanie taka, jak ostatnio. To nie jest spotkanie, które będziemy chcieli odpuścić, czy nie grać na sto procent. Jedziemy po trzy punkty, ale to także czas, aby jeden czy dwóch piłkarzy dostało szansę gry od początku" – wyjaśnił.

PAP