Ważna wygrana Śląska. Wrocławianie wciąż w grze o mistrzostwo

Spotkanie od samego początku było bardzo wyrównane. Z jednej strony nieźle radził sobie Jakub Nizioł, ale z drugiej niezawodny był Aaron Best. Blokami popisywał się Paul Scruggs, ale sopocianie nie do końca potrafili zatrzymać WKS Śląsk. Ostatecznie dzięki trafieniu Hassaniego Gravetta po 10 minutach było 20:18.

W drugiej kwarcie można było oglądać dobre fragmenty w wykonaniu Mikołaja Witlińskiego i Geoffreya Groselle'a, ale Trefl nadal nie potrafił zbudować większej przewagi. Po trójce Benedeka Varadiego goście mieli trzy punkty przewagi, ale reagowali na to rzutami wolnymi Kulvietisa oraz Gravetta. Podobne trafienia Jakuba Schenka sprawiły jednak, że pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 35:36.

W trzecią kwartę rewelacyjnie weszli wrocławianie, którzy m. in. dzięki trójkom Jakuba Nizioła oraz Daniela Gołębiowskiego byli już lepsi o dziewięć punktów. To nie był koniec! Później po kolejnym trafieniu tego drugiego różnica wzrosła do 12 punktów! Mimo odpowiedzi Jakuba Schenka oraz Austona Barnesa, przyjezdni nie byli w stanie odrabiać strat. Po zagraniu Dusana Mileticia po 30 minutach było 57:46.

Zespół trenera Żana Tabaka nie poddawał się w kolejnej części meczu, a po trójce Benedeka Varadiego zbliżał się na zaledwie sześć punktów. Późniejszy rzut z dystansu Węgra zmniejszył straty do tylko trzech punktów. Na 46 sekund przed końcem po trójce Jakuba Nizioła wrocławianie prowadzili jednak sześcioma punktami. Później świetną kontrą popisał się jeszcze Gołębiowski! Ostatecznie WKS Śląsk zwyciężył 76:70 i przegrywa tylko 1-2 w półfinale play-off.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Jakub Nizioł z 16 punktami i 5 zbiórkami. Benedek Varadi rzucił 12 punktów dla gości.

ORLEN Basket Liga - 1/2 finału

WKS Śląsk Wrocław - Trefl Sopot 76:70 (20:18, 15:18, 22:10, 19:24)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 1-2

Śląsk: Jakub Nizioł 16, Daniel Gołębiowski 13, Dusan Miletic 10, Angel Nunez 9, Hassani Grevett 7, Marek Klassen 7, Saulius Kulvietis 4, Łukasz Kolenda 2, Mateusz Zębski 4, Arciom Parachouski 2, Aleksander Wiśniewski 2;

Trefl: Benedek Varadi 12, Jakub Schenk 11, Aaron Best 9, Paul Scruggs 9, Jarosław Zyskowski 8, Geoffrey Groselle 8, Mikołaj Witliński 6, Auston Barnes 5, Andy Van Vliet 2, Jakub Musiał 0.

PLK.PL