Co za przewaga! Znamy zwycięzcę Giro d'Italia

Merlier wyprzedził Włocha Jonathana Milana (Lidl-Trek) oraz Australijczyka Kadena Grovesa (Alpecin-Deceuninck). Aniołkowski potwierdził, że był jednym z najlepszych sprinterów wyścigu, po raz piąty finiszując w pierwszej dziesiątce.

Niesamowitego wyczynu dokonał na ostatnich kilometrach Milan. Kolarz jadący w cyklamenowej koszulce lidera klasyfikacji punktowej miał defekt i musiał gonić rozpędzony peleton, ale odrobił 20 sekund straty, z pomocą kolegów z drużyny przebił się na czoło peletonu i niewiele brakowało, a odniósłby czwarte zwycięstwo etapowe w tegorocznej edycji.

Bohaterem wyścigu był jednak 25-letni Pogacar. Debiutujący w Giro Słoweniec zdominował rywalizację, zdobył różową koszulkę lidera na drugim etapie, a w sumie triumfował na sześciu odcinkach, podobnie jak słynny Belg Eddy Merckx, zwycięzca wyścigu z 1973 roku.

W klasyfikacji generalnej Pogacar wyprzedził drugiego zawodnika, Kolumbijczyka Daniela Felipe Martineza (Bora-Hansgrohe) aż o 9.56. To największa różnica od 59 lat. W 1965 roku Włoch Vittorio Adorni pokonał swojego rodaka Italo Ziliolego o 11.26.

W tegorocznym Giro startowało dwóch Polaków i obaj byli widoczni. Rafał Majka był głównym pomocnikiem Pogacara na górskich etapach, natomiast Aniołkowski walczył jak równy z równym ze sprinterami, a w Cento (13. odcinek) zajął drugie miejsce. Po raz ostatni polski kolarz - Bartosz Huzarski - był tak wysoko na etapie Giro w 2012 roku.

Majka w klasyfikacji generalnej zajął 15. miejsce.

"Mieliśmy różową koszulkę od drugiego etapu, wiązało sie to z mnóstwem obowiązków, wieloma rzeczami do zrobienia przez cały dzień… Chciałem ukończyć Giro z dobrą mentalnością i dobrą formą. Myślę, że mi się to udało. Nigdy wcześniej nie byłem w Rzymie, ale na pewno mi się tam spodoba" - mówił Pogacar w sobotę w Bassano del Grappa, gdzie odniósł szósty etapowy triumf.

W niedzielę dwukrotnie stawał na podium u stóp Koloseum, odbierając nagrodę za zwycięstwa w klasyfikacji generalnej i górskiej.

Słoweniec debiutował w Giro, ale był to dla niego szósty tzw. wielki tour. Zaczął od trzeciej lokaty we Vuelta a Espana 2019, a w następnych sezonach skupiał się na Tour de France, który wygrał w swoim debiucie w 2020 oraz w 2021 roku, a w dwóch ostatnich edycjach był drugi, ustępując Duńczykowi Jonasowi Vingegaardowi. Przed startem w Giro nie ukrywał, że chce w ciągu niespełna trzech miesięcy wygrać oba trzytygodniowe wyścigi - we Włoszech i we Francji. Ostatnim kolarzem, któremu udała się ta sztuka w jednym sezonie, był nieżyjący już Włoch Marco Pantani w 1998 roku.

Oprócz Pogacara i zwycięzcy klasyfikacji punktowej Milana na podium stanął najlepszy młodzieżowiec Włoch Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) oraz francuska drużyna Decathlon AG2R La Mondiale.

Wyniki 21. etapu, Rzym - Rzym (125 km):

1. Tim Merlier (Belgia/Soudal Quick-Step) - 2:51.50

2. Jonathan Milan (Włochy/Lidl-Trek)

3. Kaden Groves (Australia/Alpecin-Deceuninck)

4. Fernando Gaviria (Kolumbia/Movistar)

5. Tim Van Dijke (Holandia/Visma)

6. Stanisław Aniołkowski (Polska/Cofidis)

7. Alberto Dainese (Włochy/Tudor)

8. Giovanni Lonardi (Włochy/Polti)

9. Caleb Ewan (Australia/Jayco AlUla)

10. Donavan Grondin (Francja/Arkea-B&B Hotels)

...

80. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) wszyscy ten sam czas

Klasyfikacja końcowa:

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) - 79:14.03

2. Daniel Felipe Martinez (Kolumbia/Bora-hansgrohe) strata 9.56

3. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) 10.24

4. Ben O'Connor (Australia/Decathlon-AG2R La Mondiale) 12.07

5. Antonio Tiberi (Włochy/Bahrain Victorious) 12.49

6. Thymen Arensman (Holandia/Ineos Grenadiers) 14.31

7. Einer Rubio (Kolumbia/Movistar) 15.52

8. Jan Hirt (Czechy/Soudal Quick-Step) 18.05

9. Romain Bardet (Francja/dsm-firmenich) 20.32

10. Michael Storer (Australia/Tudor) 21.11

...

15. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 37.05

129. Stanisław Aniołkowski (Polska/Cofidis) 5:30.35

