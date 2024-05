Panthers Wrocław i Berlin Thunder zagrają ze sobą w spotkaniu pierwszej kolejki nowego sezonu European League of Football. Czy ekipa z Dolnego Śląska dopisze do swojego dorobku zwycięstwo na inaugurację rozgrywek? Transmisja meczu Panthers Wrocław - Berlin Thunder w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Polsat Box Go.

Przypomnijmy, że w 2023 roku drużyna z Wrocławia wywalczyła historyczny awans do fazy play-off European League of Football. Panthers odpadli z rozgrywek na etapie ćwierćfinału, w którym to musieli uznać wyższość Stuttgart Surge, a zatem późniejszego finalisty rozgrywek. Końcowy triumf należał jednak do zespołu Rhein Fire.

Tegoroczną edycję European League of Football wrocławianie rozpoczną od starcia z Berlin Thunder. W ubiegłorocznych rozgrywkach obie ekipy mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Za pierwszym razem górą była drużyna ze stolicy Niemiec, a za drugim lepsi okazali się Panthers. Jak będzie tym razem?

Transmisja meczu Panthers Wrocław - Berlin Thunder w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Polsat Box Go. Początek o 12:45.

