Zrobili to! Wracają do ORLEN Basket Ligi po 15 latach

Górnik Zamek Książ Wałbrzych pokonał w niedzielę na wyjeździe Enea Abramczyk Astorię Bydgoszcz 76:67 w czwartym meczu finału 1. ligi i awansował do ORLEN Basket Ligi. Zespół z Wałbrzycha wygrał finałową serię 3-1 i wraca na najwyższy szczebel rozgrywek po 15 latach.

Goście wygrali w niedzielę 76:67 i w kolejnym sezonie ponownie zagrają w ekstraklasie. Przed meczami w Bydgoszczy to Astoria była minimalnym faworytem, gdyż wygrała jeden z pierwszych dwóch meczów wielkiego finału 1. ligi w Wałbrzychu. Zespoły grające do trzech zwycięstw przeniosły się do Bydgoszczy przy stanie 1-1 w serii.

Górnik wykazał się jedna większą determinacją. Prowadzony przez trenera Andrzeja Adamka zespół z Wałbrzycha wygrał trzeci mecz 86:74, a w niedzielę zamknął serię wynikiem 76:67. Najwięcej punktów dla gości rzucił Witalij Kowalenko - 17. Dzielnie wspierali go także Damian Durski - 16 oraz Hubert Pabian - 14.

Górnik ostatni raz w ekstraklasie grał w sezonie 2008/09. Zespół nie skończył wówczas z powodów finansowych sezonu i spadł do 1. ligi. Na powrót do elity kibice koszykówki w Wałbrzychu musieli czekać 15 lat.

Zespół z Wałbrzycha dwa razy w historii zdobywał mistrzostw Polski - w sezonach 1981/82 oraz 1987/1988.

BS, PAP