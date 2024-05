13 medali reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy

"To kolejny udany start Polaków w czempionacie Europy. Na podium w Galanopoulos Stadium stanęły obie drużyny, a plonem było jedenaście medali w konkurencjach indywidualnych, w tym sześć wśród kobiet. Cieszymy się także z drugiego miejsca w klasyfikacji medalowej imprezy, wyprzedzili nas jedynie sumocy Ukrainy. Praca w klubach przynosi efekty, bowiem w ME 2024 na podium stanęli także młodzieżowcy i juniorzy. Ci pierwsi wywalczyli wśród kobiet i mężczyzn sześć srebrnych i tyle samo brązowych medali. Z kolei juniorki i juniorzy dorzucili do naszego worka medalowego 4 złote krążki, 9 srebrnych i 7 brązowych" - powiedział po przylocie reprezentacji prezes Polskiego Związku Sumo Kewin Rozum.

Medaliści ME 2024 wśród seniorów:

złoci



Mateusz Linka (Niedźwiadek Warszawa/+115 kg)

Monika Skiba (Niedźwiadek Warszawa/73 kg)

srebrni



Justyna Komza (ULKS Włyń/55 kg)

Karolina Marczak (ULKS 28 Włyń/55 kg

drużyna kobiet - Wioleta Zając (Sumoka Rzeszów/+80 kg), Monika Skiba, Oliwia Glegolska, Aleksandra Rozum - obie TAR Krotoszyn

brązowi



Hubert Deborowski (LUKS Lubina/70 kg)

Klaudia Duwer (Syrena Gnojnica/55 kg)

Karol Koenig (Sorga Zamość/115 kg)

Aleksandra Rozum (TAR Krotoszyn/65 kg)

Patryk Swora (Samson Kobylin/92 kg)

Paulina Wesół (Maser Łódź/60 kg)

Wioleta Zając (Sumoka Rzeszów+80 kg)

drużyna mężczyzn - Robert Głodek (Elbet LUKS Lubzina), Koenig, Jacek Piersiak (Sumoka Rzeszów), Jakub Siuchta (UKS Niedźwiadek)

PAP