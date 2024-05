Polacy pokochali hokej! Mistrzostwa Świata hitem kanałów Polsat Sport

Średnia minutowa oglądalność pojedynków Biało-Czerwonych przekroczyła 200 000 widzów, a kibice najbardziej wspierali Polaków w starciach ze Stanami Zjednoczonymi oraz Kazachstanem. Skalę promocji hokeja przez Polsat dostrzegły nawet czeskie media.

Hokejowe Mistrzostwa Świata odbywały się w Czechach w dniach 10 – 26 maja. Turniej wygrali gospodarze, którzy w finale pokonali Szwajcarię, a po brąz sięgnęli Szwedzi. Dla Polaków był to powrót do elity po 22 latach przerwy. Postawa Biało-Czerwonych na lodowisku dowiodła, że inwestycja Telewizji Polsat w prawa do hokejowego czempionatu aż do 2029 roku była strzałem w dziesiątkę.

Średnio ponad 200 000 widzów meczów Polaków

Polscy hokeiści na mundialu w Czechach mierzyli się kolejno z Łotwą (średnio 204 504 widzów), Szwecją (średnio 235 738 widzów), Francją (średnio 228 244 widzów), Słowacją (średnio 166 512 widzów), Stanami Zjednoczonymi (średnio 243 181 widzów), Niemcami (średnio 127 804 widzów) oraz Kazachstanem (średnio 293 816 widzów). Jeszcze lepiej prezentuje się zestawienie wszystkich widzów, którzy przynajmniej przez chwilę kibicowali Biało-Czerwonym w danym meczu. W takim ujęciu widownia poszczególnych spotkań waha się od ponad sześciuset tysięcy do blisko miliona fanów! To pokazuje olbrzymią pracę promocyjną, jaką Redakcja Sportowa Polsatu wykonała przy okazji Mistrzostw Świata w Czechach i dowodzi, jaki potencjał drzemie wśród polskich fanów hokeja. Co ważne, entuzjazm kibiców nie ustał po tym, gdy Reprezentacja Polski pożegnała się z turniejem. Zarówno mecz o brąz, jak i finał przynajmniej przez minutę oglądało ponad 600 000 widzów. Olbrzymie zainteresowanie hokejowymi transmisjami Polsatu odbiło się głośnym echem w kraju organizatorów Mistrzostw Świata. Portal Hokej.cz odnotował zaangażowanie polskiego nadawcy. w rozmowie z selekcjonerem Polaków. Robert Kaláber komplementował fakt, iż Polsat nie poprzestał jedynie na transmisji sygnału meczowego, ale wyprodukował rozbudowany program studyjny, w którym specjalnie zakontraktowani eksperci objaśniali widzom tajniki tego sportu.

Najszersza oferta transmisji sportowych na rynku

Kanały sportowe Polsatu przez prawie 25 lat swojego istnienia zbudowały najszerszą ofertę transmisji sportowych na polskim rynku. Kibice mają do wyboru zarówno dyscypliny drużynowe, jak i indywidualne i to niezależnie od pory roku. Aktualnie trwa Liga Narodów siatkarzy i siatkarek czyli poligon doświadczalny przed tegorocznymi igrzyskami olimpijskimi, których męska i kobieca Reprezentacja Polski będzie faworytem. Niektóre mecze naszych siatkarek i siatkarzy są transmitowane w Polsacie głównym i telewizyjnej Czwórce. W najbliższych dniach i tygodniach fani będą mieli do wyboru także lekkoatletyczną Diamentową Ligę, walkę o medale Orlen Basket Ligi, baraże w piłkarskiej Fortuna 1. Lidze, finał Ligi Mistrzów UEFA czy mistrzowski tenis spod znaku ATP Tour oraz Wimbledonu. A fani hokeja na lodzie jesienią będą mogli emocjonować się hokejową Ligą Mistrzów.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl

Informacja Prasowa