Była liderka rankingu WTA odpadła z Roland Garros!

Spotkanie od początku układało się korzystnie dla Holenderki. W pierwszym secie wygrała 6:4. W drugiej partii triumfowała 6:3, wykorzystując trzecią piłkę meczową i eliminując Kerber z turnieju.

Kerber, była liderka rankingu WTA, wygrała Australian Open, Wimbledon i US Open, ale nigdy nie zdolała triumfować we French Open. Jej najlepszy wynik to ćwierćfinał.

W kolejnej rundzie Rus czeka prawdopodobnie jeszcze trudniejsze zadanie - Holenderka będzie rywalizować z Jeleną Rybakiną.

Angelique Kerber - Arantxa Rus 4:6, 3:6

