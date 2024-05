Finał Ligi Mistrzów UEFA w Polsacie głównym, Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1.

Aż trzy kanały telewizyjne Polsatu oraz serwis streamingowy Polsat Box Go pokażą najważniejszy klubowy mecz piłkarski tego roku. Finałowi Ligi Mistrzów UEFA pomiędzy Borussią Dortmund i Realem Madryt towarzyszyć będzie także rozbudowany program studyjny, a dziennikarze redakcji sportowej Polsatu w dniu 1 czerwca pracować będą zarówno w Warszawie, jak i na stadionie Wembley w Londynie.

O triumf w tegorocznym finale Ligi Mistrzów UEFA powalczą Real Madryt i Borussia Dortmund. Pierwszy z tych klubów to rekordzista Champions League pod względem triumfów, ma ich aż 14 z czego ostatni wywalczył dwa lata temu. Z kolei Borussia dwa razy meldowała się w finale, a swoje jedyne zwycięstwo odniosła w 1997 roku. Tegoroczny finał będzie więc pojedynkiem Dawida z Goliatem czyli takim, jakie kibice kochają najbardziej.

Finał Ligi Mistrzów UEFA w trzech kanałach Polsatu oraz w streamingu Polsat Box Go

Tegoroczny finał Ligi Mistrzów UEFA wprost z trybun Wembley Stadium w Londynie skomentują Bożydar Iwanow i Maciej Stolarczyk. Stadionowymi reporterami będą Marcin Lepa i Tomasz Hajto. Już od godziny 18:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Sport 1 pełną parą pracować będzie studio w Warszawie. Jerzy Mielewski i Przemysław Iwańczyk porozmawiają w nim z Piotrem Urbanem, Przemysławem Łagożnym oraz Romanem Kołtoniem. Pierwszy z kanałów nadaje w jakości Super HD oraz bez reklam, co oznacza że widzowie będą mogli w pełni zanurzyć się w atmosferę finału.

W studiu nie zabraknie tradycyjnych interaktywnych wideo analiz prezentujących mocne i słabe strony obydwu finalistów. Widzowie otrzymają także porcję najświeższych informacji, które będą zbierane w szatniach oraz w sferze medialnej, a także wśród dziennikarzy i przedstawicieli futbolu obecnych w Londynie. Finalną część przedmeczowego studia od godziny 20:05 oglądać będzie można także w Polsacie głównym. Sygnał meczowy na wszystkich trzech kanałach wystartuje o godzinie 20:50, a po zakończeniu spotkania do późnych godzin wieczornych nadawać będzie pomeczowe studio.

Borussia Dortmund vs Real Madryt w wielkim fiale Ligi Mistrzów UEFA

Starcie Borussi Dortmund z Realem Madryt zakończy fantastyczny sezon Ligi Mistrzów UEFA. Obydwie drużyny znakomicie prezentowały się w fazie grupowej, ale na starcie sezonu mało który fan futbolu typowałby, że to właśnie te dwa kluby spotkają się w finale. Choć „Królewscy” zawsze stawiani są w roli faworyta do wygrania Champions League, to tegoroczna wiosenna kampania kosztowała ich wiele nerwów. Najpierw musieli ostro powalczyć z RB Lipsk w 1/8 finału, a w ćwierćfinałach dopiero w rzutach karnych zdołali wyeliminować ubiegłorocznego zwycięzcę czyli Manchester City.

Natomiast półfinałowy dwumecz Realu z Bayernem Monachium to gotowy scenariusz na filmowy thriller z happy endem. Z kolei Borussia w pierwszej kolejności uporała się z imponującym formą PSV Eindhoven, by następnie pokonać nieobliczalne Atletico Madryt. W półfinale Żółto-Czarni byli skazywani na pożarcie przez PSG, ale to naszpikowany gwiazdami klub z Paryża musiał uznać wyższość kolektywu z Dortmundu.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl