Gala PKO BP Ekstraklasy za nami. Najlepsi piłkarze wyróżnieni

Wyboru w większości kategorii dokonali członkowie kapituły, złożonej głównie z dziennikarzy, którzy w pierwszej turze głosowali na zawodników z szerokiej listy (przygotowanej przez Ekstraklasę SA).

Natomiast głosy na najlepszego piłkarza - spośród wytypowanych przez kapitułę - oddawali zawodnicy grający w sezonie 2023/2024 w PKO BP Ekstraklasie.

- Jestem bardzo dumny. To ważna i piękna nagroda, ponieważ pokazuje że rywale z boiska doceniają to, co zrobiłem. Dziękuję im za te głosy. Dziękuję również mojej żonie i córce, które widziały, jak bardzo przeżywałem porażkę w tym sezonie (Pogoń zajęła czwarte miejsce w tabeli i przegrała finał Pucharu Polski), razem z naszymi kibicami. Ale wciąż wierzę i nie poddam się. Chcę w przyszłości przyjechać tutaj z całą drużyną, bo to będzie oznaczało, że osiągnęliśmy sukces jako zespół - powiedział Grosicki podczas gali.

Grosicki, 93-krotny reprezentant Polski, otrzymał również statuetkę dla najlepszego pomocnika sezonu (13 goli).

Zapytany o ewentualne powołanie do reprezentacji na mistrzostwa Europy (w środę zostanie ogłoszona szeroka kadra na zgrupowanie przed turniejem), doświadczony piłkarz odparł:

- Bardzo ciężko pracowałem. Mam nadzieję, że moje nazwisko pojawi się w środę w gronie powołanych. Wyjazd na taki turniej byłby pięknym zwieńczeniem kariery w reprezentacji - przyznał Grosicki.

Za najlepszego trenera uznano wyraźnie wzruszonego tym faktem Adriana Siemieńca. Zaledwie 32-letni szkoleniowiec, który poprowadził Jagiellonię do mistrzostwa, przedstawił najdłuższą listę podziękowań ze wszystkich laureatów.

Statuetkę w tej kategorii wręczył selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz, u którego kiedyś Siemieniec - jak sam przyznał - był na stażu właśnie w Jagiellonii.

Najlepszym bramkarzem został Mateusz Kochalski ze Stali Mielec. Jak podkreślono, w minionych rozgrywkach obronił 111 strzałów, w dziewięciu meczach zachowując czyste konto.

Obrońcą sezonu został Bartłomiej Wdowik z Jagiellonii, pomocnikiem - wspomniany Grosicki, a najlepszym napastnikiem - nieobecny w Warszawie król strzelców rozgrywek Hiszpan Erik Exposito ze Śląska Wrocław, zdobywca 19 bramek.

Laureatem w kategorii Młodzieżowiec Sezonu został Dominik Marczuk z Jagiellonii - sześć goli i 10 asyst.

W kategorii Numer Sezonu Lotto wyróżniono rekordową frekwencję na wszystkich meczach sezonu - łącznie 3 764 622 widzów na stadionach.

Nagrody indywidualne za sezon 2023/24

Piłkarz Sezonu - Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

Trener Sezonu - Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)

Bramkarz Sezonu - Mateusz Kochalski (Stal Mielec)

Obrońca Sezonu - Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok)

Pomocnik Sezonu - Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

Napastnik Sezonu - Erik Exposito (Śląsk Wrocław)

Młodzieżowiec Sezonu - Dominik Marczuk (Jagiellonia Białystok)

Numer Sezonu - rekordowa frekwencja na stadionach (3 764 622)

