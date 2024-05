Klasyk ligi polskiej w Częstochowie. Będzie przełamanie gospodarzy?

Mecze Włókniarza Częstochowa z Apatorem Toruń już dawno urosły do rangi klasyku żużlowej Ekstraligi. Oba zespoły na przestrzeni dekad rywalizowały ze sobą o najcenniejsze medale mistrzostw Polski. Obecnie jedni i drudzy znajdują się w trudniejszym położeniu, a ekipa spod Jasnej Góry walczy o premierowe zwycięstwo w tym sezonie. Do kolejnego starcia pomiędzy "Lwami" i "Aniołami" dojdzie już we wtorkowy wieczór w ramach zaległej 5. kolejki.