Przed nami kapitalnie zapowiadająca się gala UFC 302. W walce wieczoru dojdzie do wyczekiwanego pojedynku, którego stawką będzie tytuł mistrzowski w kategorii lekkiej. Powalczą o niego Islam Makhachev i Dustin Poirier. Nie zabraknie również polskiego akcentu. W jednym z głównych starć gali wystąpi Michał Oleksiejczuk. Przeciwnikiem "Husarza" będzie Kevin Holland. Kto walczy na UFC 302? Oto karta walk gali UFC 302.

Podczas wydarzenia w New Jersey Makhachev spróbuje po raz trzeci obronić pas. Po tytuł sięgnął w październiku 2022 roku, kiedy to pokonał przez poddanie w drugiej rundzie Charlesa Oliveirę. Później dwukrotnie wygrywał z Alexandrem Volkanovskim - najpierw na punkty, a następnie przez nokaut. Przypomnijmy, że Dagestańczyk jest niepokonany w zawodowym MMA od niemal dziewięciu lat. Obecnie jest na fali 12 zwycięstw z rzędu.

Na UFC 303 powstrzymać go postara się Poirier. "Diamond" w przeszłości był już tymczasowym mistrzem wagi lekkiej. Nigdy dotąd jednak nie posiadał regularnego tytułu. Zawodnik American Top Team od lat jest jednym z najlepszych zawodników dywizji do 155 funtów. Możliwość stoczenia mistrzowskiego pojedynku Amerykanin zapewnił sobie w marcu tego roku za sprawą efektownego zwycięstwa nad Benoit Saint Denis.

Niewykluczone, że walka wieczoru UFC 302 będzie ostatnią szansą dla Poiriera na wywalczenie mistrzowskiego tytułu. Stojące przed nim wyzwanie będzie bardzo wymagające. Makhachev od dawna pozostaje niepokonany, a jego styl walki może być szczególnie niewygodny dla 35-latka. "Diamond" już jednak wielokrotnie potrafił sprawiać niespodzianki. Warto dodać, że w tym starciu w narożniku Poiriera stanie Mateusz Gamrot. Polak intensywnie pomagał klubowemu koledze w przygotowaniach do pojedynku.

Gala UFC 303 zapowiada się znakomicie. W co-main evencie zobaczymy starcie byłego mistrza wagi średniej Seana Stricklanda z byłym pretendentem Paulem Costą. Wcześniej do oktagonu wejdzie Michał Oleksiejczuk. 29-latek stoczy swój 14. pojedynek pod szyldem amerykańskiej organizacji. Jego przeciwnikiem będzie widowiskowo walczący Kevin Holland. Dodajmy, że Polak przyjął to starcie w zastępstwie, a zatem miał stosunkowo niewiele czasu na przygotowanie. Niemniej jednak zarówno Oleksiejczuk, jak i Holland lubią stójkowe wymiany, co zwiastuje świetną potyczkę. Łącznie w karcie głównej znalazło się pięć walk.

Transmisja karty głównej gali UFC 302 w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 04:00.

Karta główna (04:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):

155 lb: Islam Makhachev (25-1) - Dustin Poirier (30-8) – o pas mistrzowski w kategorii lekkiej

185 lb: Sean Strickland (28-6) - Paulo Costa (14-3)

185 lb: Kevin Holland (25-11) - Michał Oleksiejczuk (19-7)

265 lb: Jailton Almeida (20-3) - Alexandr Romanov (17-2)

170 lb: Randy Brown (18-5) - Elizeu Zaleski (24-7-1)

Karta wstępna (02:00):



185 lb: Roman Kopylov (12-3) - Cesar Almeida (5-0)

155 lb: Grant Dawson (20-2-1) - Joe Solecki (13-4)

170 lb: Phil Rowe (10-4) - Jake Matthews (19-7)

170 lb: Niko Price (15-7) - Alex Morono (24-9)

Karta przedwstępna (00:15):



170 lb: Mickey Gall (7-5) - Bassil Hafez (8-4-1)

135 lb: Joselyne Edwards (13-5) - Ailin Perez (9-2)

125 lb: Mitch Raposo (9-1) - Andre Lima (8-0)