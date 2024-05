Wielki powrót Antonio Conte! Poprowadzi ten klub

Za Napoli rozczarowujący sezon. Z drużyny, która w sezonie 2022/2023 w imponującym stylu sięgnęła po mistrzostwo Włoch, nie zostało właściwie nic. Dość powiedzieć, że Aurelio De Laurentiis, szef Napoli, w poprzednich rozgrywkach zatrudnił... trzech trenerów. Sezon rozpoczął Rudi Garcia, następnie Piotra Zielińskiego i spółkę prowadził Walter Mazzarri, a całość - niezbyt udanie - zakończył Francesco Calzona.

Napoli po raz pierwszy od 15 lat nie zakwalifikowało się do europejskich pucharów, kończąc sezon na 10. miejscu. Już wiadomo, że z drużyny za darmo do Interu Mediolan odejdzie Zieliński, a nie można też wykluczyć wielkiego transferu Victora Osimhena do PSG czy Chelsea.

Nic więc dziwnego, że w Napoli dojdzie do prawdziwej rewolucji. Zdaniem włoskich dziennikarzy, szefem wielkich zmian będzie Conte. Jak donoszą tamtejsze media, Napoli i Conte osiągnęli już porozumienie w sprawie trzyletniej umowy i brakuje tylko detali do tego, żeby oficjalnie ogłosić podpisanie kontraktu.

Tym samym Conte wraca do pracy po kilkunastomiesięcznej przerwie - w marcu 2023 roku odszedł z Tottenhamu. Wcześniej prowadził między innymi reprezentację Włoch, a także z sukcesami Juventus, Chelsea i Inter Mediolan. Na swoim koncie ma między innymi cztery tytułu mistrza Serie A i zwycięstwo w Premier League jako trener "The Blues".