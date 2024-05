Wiemy, kiedy Probierz ogłosi powołania na Euro! "To bardzo trudne wobec zawodników"

Biało-czerwoni rozpoczną turniej u naszych zachodnich sąsiadów 16 czerwca, kiedy zmierzą się z Holandią. Pięć dni później Polacy zagrają z Austrią, natomiast zmagania grupowe skończą 25 czerwca z Francją.

Zanim nasi piłkarze wybiorą się do Niemiec rozegrają jeszcze dwa mecze towarzyskie na PGE Narodowym - 7 czerwca z Ukrainą oraz 10 czerwca z Turcją. Zgrupowanie kadry rozpocznie się w niedzielę 2 czerwca.

Wiemy już także, kiedy Probierz ogłosi listę piłkarzy, których zabierze ze sobą na Euro 2024. We wtorkowej rozmowie z Radio ZET selekcjoner zdradzi, że uczyni to we środę 29 maja o godz. 19:00.

- Wielu zawodników będzie rozczarowanych, a wielu będzie się cieszyć. Normalna sprawa. To bardzo trudne wobec zawodników. Jeden z najtrudniejszych momentów w roli selekcjonera, a więc robienie wyborów przed samym wyjazdem na Euro. Wiemy jednak, dlaczego chcemy jechać z konkretnymi zawodnikami i co chcemy zrobić na turnieju. Czy mam jakieś zagwozdki? Nie, teraz podchodzimy ze sztabem analitycznie do ostatecznych wyborów pod kątem zdrowotnym. Pozostawię do indywidualnej oceny czy trudno wybrać graczy z ekstraklasy. Piłkarz sezonu Kamil Grosicki musi być na liście? Zobaczycie w środę - powiedział Probierz.