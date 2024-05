86 nazwisk! W jakich dyscyplinach polscy atleci wystartują podczas ME?

To największa pod względem liczebności ekipa Biało-Czerwonych na ME. Taką samą PZLA wystawił w 2018 roku w Berlinie, ale tym razem jest szansa, że ostatecznie kadra będzie większa.

- Tak naprawdę to nie jest jeszcze ostateczna lista zawodników, czekamy na relokacje, w wyniku których kilka osób ma szansę znaleźć się w reprezentacji na Rzym – powiedział dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki, cytowany przez PZLA.

Związek zastrzega, że do czwartku mogą w składzie zajść pewne zmiany.

- System zgłoszeń zamyka się w czwartek. Jest kilka osób, które chcemy do Rzymu wysłać, ale w tej chwili formalnie nie możemy ich zgłosić. Oni nie mają minimów, ale są na granicy kwalifikacji z rankingu European Athletics. Monitorujemy to na bieżąco. Będziemy zatem czekać na ostateczne listy oraz zaproszenia z federacji europejskiej. Może być tak, że jeszcze kilku zawodników dołączy do składu reprezentacji. Wśród nich jest na przykład wieloboistka Paulina Ligarska – wyjaśnił Kęcki.

W ogłoszonym składzie są m.in. obrońcy tytuły z Monachium z 2022 roku - płotkarka Pia Skrzyszowska, biegaczka Aleksandra Lisowska (w Rzymie wystartuje w półmaratonie) oraz młociarz Wojciech Nowicki. W gronie kadrowiczów znalazły się także znajdujące w świetnej dyspozycji specjalistka od biegu na 400 m - wicemistrzyni świata Natalia Kaczmarek, jak i najlepsza polska sprinterka Ewa Swoboda.

- Jestem po trudnych treningach, ale powoli łapię taką moc rzutową. Z trenerką pracujemy teraz nad techniką. Chcemy w Rzymie pokazać się z jak najlepszej strony i walczyć o najwyższe cele – powiedział mistrz olimpijski z Tokio, młociarz Nowicki.

Dwa lata temu w Monachium Polska zdobyła 14 medali - 3 złote, 6 srebrnych i 5 brązowych. Jak podaje PZLA, w dotychczas rozegranych edycjach lekkoatletycznych mistrzostw Europy biało-czerwoni zdobyli 180 medali, w tym 57 złotych.

KP, PAP