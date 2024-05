Roland Garros to jeden z najważniejszych turniejów w świecie tenisa. Rywalizacja w stolicy Francji to impreza należąca do Wielkiego Szlema. Innymi zmaganiami, zaliczanymi do tej kategorii są: Australian Open, Wimbledon oraz US Open.

Pierwsza edycja French Open odbyła się w 1891 roku. Do tej pory po najwięcej tytułów w rywalizacji panów na paryskich kortach sięgnął Rafael Nadal, który wygrał Rolanda Garrosa aż 14 razy. Natomiast wśród pań rekordzistką pod tym względem jest Chris Evert. Amerykanka triumfowała w paryskim turnieju siedem razy.

W zeszłym roku w singlu mężczyzn najlepszy okazał się Novak Djoković. Serb w finale przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, pokonując po trzech setach Caspera Ruuda.

Natomiast w rywalizacji pań po tytuł podczas zeszłorocznej edycji sięgnęła Iga Świątek. Naprzeciwko Polki w finale wielkoszlemowej imprezy stanęła Karolina Muchova. Pochodząca z Raszyna zawodniczka wygrała pojedynek po trzech setach, tym samym po raz trzeci w karierze sięgając po prestiżowe trofeum.

Finał French Open w singlu kobiet zaplanowany jest na sobotę 8 czerwca. Ostatni mecz w rywalizacji panów ma odbyć się dzień później, czyli w niedzielę 9 czerwca.

