Wiadomo, co dalej z karierą Joanny Wołosz. Ważna deklaracja

Wołosz jest siatkarką Imoco od 2017 roku. Od tamtej pory stała się legendą klubu, o czym świadczy liczba aż 21 zdobytych trofeów. Reprezentantka naszego kraju wygrała sześć mistrzostw Włoch, sześć Superpucharów Włoch, pięć Pucharów Włoch, dwie Ligi Mistrzyń oraz dwa Klubowe Mistrzostwa Świata.

Miniony sezon znakomicie zakończył się dla giganta z Italii, czego dowodem potrójna korona. Wołosz jako podstawowa rozgrywająca odgrywała kluczową rolę, więc nie może dziwić, że obie strony postanowiły przedłużyć współpracę o kolejny sezon.

- Kiedy zjawiłam się w tym klubie, nie myślałam, że spędzę w nim tyle czasu. Teraz traktuję go jako mój dom. Poznałam fantastyczne osoby. Czuję znakomite wsparcie kibiców. Jestem dumna, że mogę być kapitanem tej drużyny. Chciałam kontynuować piękną przygodę w Conegliano. Od 2017 roku wzniosłam wiele trofeów do góry, ale nie patrzymy na to, co było. Dla nas każde trofeum jest takie, jakby było pierwsze. To mentalność tego klubu, która sprawia, że zawsze jesteśmy głodni zwycięstw - przyznała Wołosz, cytowana przez oficjalną stronę klubu.

Zanim Wołosz wróci do ekipy Imoco, czekają ją kolejne wyzwania w reprezentacji Polski w postaci meczów Ligi Narodów oraz igrzysk olimpijskich w Paryżu, na które wielce prawdopodobne zostanie powołana.