Zadecydowała dogrywka! Poznaliśmy zwycięzcę Ligi Konferencji

Jako pierwsi szansę, by wyjść na prowadzenie, stworzyli sobie piłkarze Olympiakosu. W czwartej minucie strzał Daniela Podence obronił jednak Pietro Terraciano. Pięć minut później po drugiej stronie boiska piłkę do siatki skierował Nikola Milenković, ale sędzia liniowy podniósł chorągiewkę w górę. Analiza VAR wykazała, że decyzja była słuszna - w momencie podania Serb był na pozycji spalonej.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy finał Ligi Mistrzów? O której godzinie?

To były najlepsze okazje do strzelenia gola w pierwszej połowie. Do przerwy na tablicy wyników utrzymał się bezbramkowy remis. Wówczas wydawało się, że po zmianie stron zawodnicy obu drużyn ruszą do odważniejszych ataków.

Tak się jednak nie stało. W drugiej połowie jedni i drudzy nadal grali bardzo zachowawczo i nie kreowali sytuacji podbramkowych. Samo widowisko nie porywało. Można było odnieść wrażenie, że obie drużyny mentalnie przygotowują się na dogrywkę. Po upływie siedmiu doliczonych minut sędzia zagwizdał po raz ostatni w drugiej części gry.

W 96. minucie gry gola mógł strzelić Stevan Jovetic. Jego uderzenie w świetnym stylu wybronił jednak Terraciano. Olympiakos dopiął swego 20 minut później. Santiago Hezze dośrodkował z lewego skrzydła w pole karne. Tam pozycję do strzału wywalczył sobie Ayoub El Kaabi. Marokańczyk oddał strzał głową, po którym futbolówka zatrzepotała w siatce. To nie był jednak koniec emocji. Przez kilka minut akcja bramkowa była analizowana przez VAR. Sędziowie sprawdzali, czy napastnik ekipy z Pireusu nie znalazł się na minimalnym ofsajdzie. Ostatecznie jednak gol został uznany.

Fiorentina próbowała doprowadzić do wyrównania. W doliczonym czasie gry strzał z bliskiej odległości Jonathana Ikone został zablokowany. W końcu stało się jasne, że więcej goli w Atenach już nie zobaczymy. Olympiakos wygrał i sięgnął po zwycięstwo w całych rozgrywkach. Natomiast "Viola" przegrała drugi finał Ligi Konferencji z rzędu. Rok temu piłkarze z Florencji musieli uznać wyższość West Hamu United.

Olympiakos - Fiorentina 1:0 p.d. (0:0)

Bramka: El Kaabi 116