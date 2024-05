Zgodnie z planem! Polskie siatkarki pewnie wygrały w Lidze Narodów

Polki uzyskały przewagę od pierwszych akcji meczu. Ważna dla losów seta okazała się punktowa seria od stanu 8:7 do 15:7 przy zagrywkach Katarzyny Wenerskiej. Polki były skuteczniejsze w ataku, zatrzymywały ataki rywalek blokiem i powiększały przewagę (20:11). W końcówce siatkarki z Korei zerwały się do walki, zmniejszyły różnicę do trzech oczek (23:20). Piłkę setową wywalczyła jednak Weronika Centka, a blok Polek w kolejnej akcji zamknął seta (25:20).

Zobacz także: Liga Narodów siatkarek 2024. Wyniki i skróty czwartkowych meczów

Początek drugiej partii udany dla Koreanek (1:5), ale polskie siatkarki szybko odrobiły straty (5:5). Przez pewien czas wynik oscylował wokół remisu, a w środkowej części seta na kilka punktów odskoczyły Polki (16:13). Mimo problemów w przyjęciu, lepiej prezentowały się w ataku. W końcówce siatkarki z Korei zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (22:20), ale trzy kolejne punkty padły łupem Polek. Dwie akcje skończyła Monika Fedusio, a mocne uderzenie Malwiny Smarzek ustaliło wynik na 25:20.

Set numer trzy to dobre wejście Joanny Pacak i mocne otwarcie Polek (6:0, 9:1). Później asy dołożyły Smarzek (13:4) i Fedusio (15:6). Po zaskakującej kiwce Wenerskiej różnica wzrosła do dziesięciu oczek (18:8) i ekipa trenera Stefano Lavariniego spokojnie zmierzała po zwycięstwo. Piłkę meczową wywalczyła Pacak, a po chwili Fedusio przedarła się przez blok rywalek i zakończyła to jednostronne spotkanie (25:10).

Najwięcej punktów: Monika Fedusio (17), Malwina Smarzek (14), Martyna Łukasik (11) – Polska; Jeongah Park (10), Jiyun Jeong (10) – Korea Południowa. Polki były skuteczniejsze w ataku, lepiej punktowały blokiem (12–5) i zagrywką (7–2).

Polskie siatkarki rywalizację w tegorocznej edycji VNL rozpoczęły w tureckiej Antalyi. Pokonały tam kolejno Włochy 3:0, Francję 3:0, Holandię 3:0 oraz Japonię 3:0. W Arlington pokonały Serbię 3:1 i Koreę Południową 3:0. W kolejnych meczach zmierzą się z Niemcami (piątek 31 maja) oraz USA (sobota 1 czerwca).

Polska – Korea Południowa 3:0 (25:20, 25:20, 25:10)



Polska: Monika Fedusio, Martyna Łukasik, Malwina Smarzek, Weronika Centka, Katarzyna Wenerska, Magdalena Jurczyk – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Magdalena Stysiak, Joanna Wołosz, Justyna Łysiak, Joanna Pacak. Trener: Stefano Lavarini.

Korea: Dain Kim, Juah Lee, Sohwi Kang, Dahyeon Lee, Jeongah Park, Jiyun Jeong – Dahye Han (libero) oraz Jiyun Moon, Jiwon Kim, Sarang Park, Seungju Pyo. Trener: Fernando Javier Morales Lopez.

Sędziowie: Nathan Mahaven (USA) /Karina Noemi Rene (Argentyna).

WYNIKI i TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2024