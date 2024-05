Przypomnijmy - Świątek ograła Bouzkovą w dwóch setach i awansowała do czwartej rundy French Open. W pomeczowym wywiadzie Świątek opowiadała, jak spędzała wolny czas po wyczerpującym spotkaniu we wcześniejszej fazie, kiedy to z trudem ograła Naomi Osakę. Liderka rankingu WTA wybrała się na spacer do parku, jednak... nie pamiętała jego nazwy.

Choć próbowała nawet rozpisać drogę do tego miejsca rozmawiającemu z nią Fabrice'em Santoro, za nic nie mogła sobie przypomnieć, jak nazywał się ten park.

Pierwsze, co Świątek zrobiła po meczu, to wpis na portalu X (dawniej Twitter), w którym doprecyzowała, co miała na myśli. "National Estate of Saint-Cloud" - napisała Świątek, podając nazwę paryskiego parku, w którym była.

National Estate of Saint-Cloud 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ — Iga Świątek (@iga_swiatek) May 31, 2024

W kolejnej rundzie Świątek zmierzy się z Anastazją Potapową.

BS, Polsat Sport