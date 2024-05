Jose Mourinho poprowadzi klub reprezentanta Polski! To wielkie zaskoczenie

Chyba mało kto się spodziewał, że Jose Mourinho trafi do tej ligi. Wszystko wskazuje na to, że Portugalczyk już wkrótce obejmie Fenerbahce SK.

- Mourinho właśnie podpisał kontrakt - poinformował w serwisie "X" (dawniej Twitter) Fabrizio Romano. W piątkowy poranek inny włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio ogłosił, że Portugalczyk wstępnie uzgodnił warunki dwuletniej umowy z wicemistrzem Turcji.

"The Special One" obejmie Fenerbahce, co jeszcze niedawno wydawało się czymś nie do wyobrażenia. "Żółte Kanarki" mają za sobą fenomenalny sezon pod względem zdobyczy punktowej. Mimo to aż 99 oczek nie wystarczyło do mistrzostwa Turcji. Pierwsze Galatasaray miało trzy punkty więcej.

W Fenerbahce występuje reprezentant Polski Sebastian Szymański.

Mourinho to jeden z najlepszych szkoleniowców XXI wieku. Prowadził takie kluby jak FC Porto, Chelsea, Inter Mediolan, Real Madryt, Manchester United, Tottenham Hotspur czy AS Roma. Ma na koncie m.in. dwie wygrane Ligi Mistrzów.

