Maria Stenzel podjęła ważną decyzję! To koniec...

Maria Stenzel dołączyła do drużyny MOYA Radomka Radom przed sezonem 2023/24, po dwóch latach spędzonych w zespole Grupa Azoty Chemik Police. Minione rozgrywki grająca na pozycji libero zawodniczka zakończyła z wynikiem 63,27% pozytywnego przyjęcia, co plasuję ją na samym szczycie rankingu przyjmujących Tauron Ligi.

Zobacz także: Nowa siatkarka Radomki! To reprezentantka kraju

– Chciałabym podziękować wszystkim za ten sezon. Drużynie, sztabowi, pracownikom. Kibicom za obecność na trybunach i atmosferę, za doping i za to, że byliście z nami na dobre i na złe. O końcowym wyniku nie ma co mówić, to już za nami. Raz jeszcze dziękuję za ten sezon i do zobaczenia – powiedziała Maria Stenzel.

Na początku sezonu reprezentacyjnego Stenzel miała przerwę z powodu kłopotów zdrowotnych. Pod koniec kwietnia trafiła do szpitala i przeszła operację wyrostka robaczkowego. Siatkarka wróciła już jednak do treningów.